Il passaggio di una perturbazione atlantica è causa di uno scossone meteo, con il ritorno di piogge anche al Nord. L’impulso instabile scorrerà rapido verso il Centro-Sud, con il suo carico di rovesci e temporali. Quel che sarà più rilevante è l’afflusso d’aria fredda, al seguito del fronte, che provocherà un crollo termico.

Ci sarà un breve ritorno d’Inverno, in quanto l’aria fredda mercoledì si riverserà decisa lungo l’Italia colpendo più direttamente le regioni adriatiche. In queste zone la colonnina di mercurio calerà anche di più di 10 gradi, con atmosfera invernale e ritorno della neve localmente fin sotto i 1000 metri lungo la dorsale.

Cosa accadrà in seguito? Ci sarà un cambio totale, l’ennesimo ribaltone di questo Marzo segnato da grossi sbalzi che sono comunque tipici dell’inizio della primavera. L’anticiclone tornerà ad impadronirsi del Mediterraneo Centrale, riportando diffusa stabilità fin dalla giornata di giovedì 16 Marzo.

Le temperature tuttavia non saliranno, o almeno non in una prima fase. L’Italia si troverà infatti sul bordo orientale del promontorio anticiclonico in espansione da ovest. Ci saranno così ulteriori infiltrazioni d’aria fredda dall’Europa Orientale, che contribuiranno a mantenere le temperature relativamente basse.

Freddo notturno protagonista, gelate tardive

Un certo aumento termico si registrerà in pieno giorno, grazie anche all’apporto del sole. Di notte e al primo mattino farà freddo e questo avverrà probabilmente sino a sabato. I cieli sereni e l’attenuazione del vento favoriranno gelate localmente fino a bassa quota, lungo i fondovalle al Centro-Nord.

Per alcuni giorni quindi le temperature non si alzeranno troppo e non avremo il sopra media dei giorni passati, nonostante il ritorno dell’anticiclone di matrice subtropicale. Ci sarà un clima più tipico di Marzo, dopo gli eccessi di caldo precoce avuti nella scorsa settimana.

Lo scenario dovrebbe poi stravolgersi nel weekend, quando l’anticiclone si indebolirà per l’approssimarsi di un fronte atlantico da ovest. Non sembrano in arrivo grandi piogge, ma di sicuro il residuo freddo notturno si stempererà e torneranno i tepori da piena primavera.

L’Italia probabilmente risulterà contesa, anche dopo il prossimo weekend, tra l’anticiclone subtropicale ed infiltrazioni perturbate atlantiche che tenteranno d’inserirsi sul Mediterraneo. Il clima tenderà probabilmente a risultare molto mite, con anche possibili ingerenze africane sulle regioni del Sud.