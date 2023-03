Tutto è pronto per un finale di Marzo dal meteo davvero scoppiettante, ma potrebbe essere solo l’inizio di una svolta propizia ad un Aprile movimentato. Per ora è solo un’ipotesi, nessuno può sapere come andrà il prossimo mese, ma è normale che la Primavera riservi continui colpi di scena.

In effetti ora stiamo andando incontro verso l’annunciato colpo di coda dell’inverno. Una fiondata d’aria artica, al seguito di una perturbazione, dilagherà sull’Italia nelle prime ore della nuova settimana. Le temperature crolleranno di oltre 10 gradi e sarà uno sbalzo davvero shock.

Il raffreddamento si percepirà non poco, in quanto ci siamo ormai assuefatti ad un clima piuttosto mite nel corso di questo Marzo. Le temperature viaggiano costantemente sopra la media da qualche settimana e di colpo crolleranno invece su valori più consoni al clima invernale.

Come normalmente avviene in Primavera, questa sfuriata invernale tardiva durerà davvero poco. Ci sarà infatti una marcata dinamicità, con la rimonta prepotente da ovest dell’anticiclone di matrice subtropicale che riporterà sull’Italia masse d’aria più calde.

Possibile cambio scenario Aprile, più favorevole al ritorno della pioggia

Tutto cambierà quindi molto rapidamente, con il ritorno verso la stabilità e il clima mite già da metà della prossima settimana. Il saliscendi termico sarà folle. In tutta questa dinamicità, continueranno però a mancare le piogge al Nord e soprattutto al Nord-Ovest.

La siccità è un problema sempre più grave e va avanti, fra alti e bassi, da oltre un anno. Ora fiumi e laghi sono di nuovo ai minimi e c’è molta preoccupazione se continuasse questa grave penuria di pioggia. Ci sono però spiragli per un cambiamento importante proprio in coincidenza d’inizio Aprile.

Già da alcuni giorni, le proiezioni meteo sul lungo termine fanno infatti sperare nel ritorno delle piogge più copiose verso l’Italia. L’abbassamento del flusso atlantico potrebbe incentivare l’ingresso più diretto delle perturbazioni in pieno Mediterraneo, associate anche a vortici di bassa pressione.

Sono scenari chiaramente da confermare, ma l’inizio di Aprile promette il ritorno del maltempo con connotati più primaverili. Tutto è da vedere poi se anche il Nord-Ovest si troverà finalmente in posizione favorevole per piogge abbondanti che possano dare una boccata d’ossigeno contro la siccità.