Mancano ancora parecchi giorni e pertanto si tratta di un’evoluzione meteo che necessariamente avrà bisogno di ulteriori conferme. I Centri Meteo continuano comunque ad insistere su un radicale cambiamento di stampo invernale che cadrebbe proprio a cavallo di metà mese.

Il clima primaverile di questi giorni potrebbe quindi cedere spazio ad uno scenario decisamente opposto, comunque consono al periodo. Ma vediamo cosa potrebbe accadere prima. Tra venerdì ed il weekend è atteso il transito di due perturbazioni, con un po’ di aria fredda attesa tra Alpi e regioni adriatiche.

C’è stato un parziale stravolgimento rispetto alla rimonta dell’anticiclone caldo che sembrava dovesse realizzarsi proprio nel weekend. Un po’ di anticiclone lo vedremo ad inizio settimana, ma sarà fugace proprio perché poi interverrà il peggioramento di metà Marzo che potrebbe risultare burrascoso.

La perturbazione a carattere freddo, in seno ad una saccatura, dovrebbe transitare su gran parte d’Italia a cavallo fra il 14 ed il 15 Marzo. Il fronte sarà sospinto da aria più fredda nordica, che in parte potrebbe dilagare verso il Mediterraneo Centrale attraverso la Valle del Rodano e la Porta della Bora.

Scoppiettante ondata di maltempo con ciclone sull’Italia

Ci potrebbero essere le condizioni per una decisa sfuriata di maltempo, sia per i marcati contrasti termici che per il vortice ciclonico che accompagnerà la perturbazione. L’aria più fredda scalzerà quella calda preesistente, generando così marcata instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Il maltempo potrebbe investire in modo più efficace, ancora una volta, il Centro-Sud, sulla base della traiettoria che potrebbe seguire al momento secondo le proiezioni attuali dai centri di calcolo. Non è però escluso un certo coinvolgimento del Nord e soprattutto del Nord-Est. Tornerà la neve in montagna.

La parte del Nord-Ovest d’Italia rischia invece di trovarsi ancora una volta in posizione ben poco favorevole per precipitazioni significative. Evidenziamo questo in virtù della necessità di pioggia in questa parte della Penisola maggiormente alle prese con una grave siccità.

La distanza temporale così ampia lascia però ogni discorso aperto. Di certo c’è comunque la possibilità di un evento perturbato di rilievo, tipico di Marzo. Ricordiamo che in questo mese sono normali gli sbalzi improvvisi ed anche i ritorni d’inverno dopo fasi primaverili.