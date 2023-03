Questa fase di transizione tra la fine dell’Inverno e l’inizio della Primavera promette un meteo davvero scoppiettante. Negli ultimi mesi abbiamo dovuto convivere con lunghi periodi anticiclonici. Ora la situazione appare completamente capovolta e non ci sarà certo da annoiarsi.

In questa settimana una bassa pressione ha messo radici sul Mediterraneo Centrale, alimentata da apporti d’aria fredda artica. Nel weekend finalmente la situazione si sbloccherà ed il vortice riuscirà a sfilare verso levante, allontanandosi gradualmente dall’Italia.

Una volta archiviato questo periodo d’instabilità, non ci sarà modo per l’alta pressione di tornare sul Mediterraneo. In Europa ci sarà un nuovo cambio di circolazione che determinerà lo smantellamento dell’alta pressione presente in Gran Bretagna, che si sposterà direttamente sulla Groenlandia.

Un ramo del vortice polare affonderà direttamente verso le regioni centro-settentrionali dell’Europa. Nel contempo lo spostamento dell’alta pressione in Groenlandia favorirà la riapertura del canale delle perturbazioni atlantiche attraverso la Penisola Iberica.

Ritorno perturbazioni atlantiche e trend verso Primavera piovosa

L’Europa sarà quindi contesa tra il nuovo gelo in discesa dall’Artico e le correnti più temperate atlantiche. Questo stravolgimento dello scenario meteo avverrà rapidamente e già ad inizio settimana prenderà piede questa nuova circolazione.

L’Italia sarà raggiunta da una prima perturbazione, legata al flusso atlantico, già lunedì 6 Marzo, con precipitazioni che interesseranno varie regioni. A risentire più direttamente del maltempo potrebbero essere le regioni tirreniche.

La nuova circolazione atlantica mitigherà un po’ il clima, anche se non troppo nelle aree più esposte al maltempo. Si avranno nuove nevicate specie sulle Alpi. Altre perturbazioni potrebbero seguire in rapida successione a metà settimana, con un’atmosfera turbolenta tra vento e maltempo.

Questo cambio di scenario potrebbe aprire la porta ad una svolta importante, che potrebbe favorire una prima parte di primavera piovosa. Se così fosse, sarebbe una boccata d’ossigeno per le zone d’Italia ancora alle prese con la penuria di piogge e la siccità, in particolare il Nord-Ovest.