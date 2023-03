Un piccolo vortice condiziona il meteo sull’Italia in quest’avvio di settimana, ma da ovest già incombe l’anticiclone. La settimana appena iniziata evolverà verso scenari di bel tempo con clima da primavera addirittura inoltrata, stante l’arrivo di masse d’aria nord-africane.

Ci sarà quindi il primo caldo vero e proprio, che coinciderà con i primi giorni della Primavera. Ufficialmente la primavera astronomica è appena partita con l’equinozio del 20 Marzo, anche se per il calendario meteorologico si considera l’inizio della stagione primaverile al 1° Marzo.

Il previsto aumento termico scaturirà per effetto dell’espansione dell’anticiclone subtropicale, che gradualmente riconquisterà tutta l’Italia. Martedì gli ultimi capricci instabili indugeranno al Sud, mentre al Centro-Nord ed in Sardegna prevarrà il sole con temperature in aumento e primi picchi di 20-21 gradi.

Già mercoledì l’anticiclone abbraccerà l’intero Paese, con generali condizioni di stabilità. Il soleggiamento, unito all’aria calda in quota di matrice afro mediterranea, contribuirà ad un ulteriore lieve aumento termico. La soglia dei 20 gradi si supererà di poco anche in varie città della Val Padana.

Caldo anomalo verso il finire della settimana

Il vero rialzo termico arriverà però solo dopo metà settimana, con una bolla d’aria calda che si dirigerà verso l’Italia con coinvolgimento del Centro e soprattutto del Sud. Tra venerdì e sabato le temperature si spingeranno sino a picchi di 23-25 gradi, con valori più elevati sulle due Isole Maggiori. Le città capoluogo più calde sino al 26 Marzo:

Olbia, Catania 24°C

Sanluri, Asti, Cagliari, Carbonia, Tortolì 23°C

Torino, Ascoli Piceno, Villacidro, Alessandria, Palermo, Iglesias, Bari, Messina, Foggia, Trani 22°C

Cesena, Como, Modena, Vercelli, Monza, Reggio nell’Emilia, Siracusa, Caltanissetta, Lecco, Oristano, Milano, Barletta, Novara, Ravenna, Reggio di Calabria, Bologna, Parma, Andria, Ferrara, Pavia, Pesaro, Sassari, Terni 21°C

Mantova, Bergamo, Cosenza, Lanusei, Lecce, Pescara, Taranto, Piacenza, Verbania, Ancona, Cremona, Grosseto, Verona, Agrigento, Firenze, Brescia, Crotone, Forlì, Lodi, Rovigo, Catanzaro, Nuoro, Roma, Padova, Trento, Varese, Vicenza, Benevento, Bolzano, Brindisi, Chieti, Macerata, Sondrio, Teramo, Biella, Pordenone, Treviso 20°C.

Ci attendono quindi alcuni giorni di caldo anomalo su alcune delle nostre regioni, con temperature più tipiche d’inizio Maggio. Grosse novità sono però previste da domenica, con un peggioramento freddo al Nord che ridimensionerà le temperature, probabilmente anche a suon di temporali.

Al Sud ed in Sicilia avremo ancora picchi superiori ai 25 gradi, ma questo caldo potrebbe poi essere spazzato via dall’affondo d’aria fredda dalla Scandinavia. Non ci sarebbe da sorprendersi, d’altronde la Primavera è la stagione dei grandi contrasti e degli sbalzi improvvisi.

In questa stagione un’improvvisa irruzione fredda, scalzato il caldo preesistente, potrebbe scatenare i primi violenti temporali, anche con grandinate. Va detto che purtroppo mancheranno ancora le condizioni favorevoli per piogge frequenti ed abbondanti, quelle che servirebbero al Nord-Ovest afflitto dalla siccità.