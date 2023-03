Le previsioni meteo per oggi, domenica 26 marzo 2023, l’Italia sarà interessata da diverse perturbazioni atmosferiche che porteranno piogge e nevicate su alcune zone del territorio nazionale.

Nord Italia

Nelle aree alpine si prevedono molte nubi con nevicate sopra i 1400-1500 metri di quota. Sul resto del Nord, il cielo sarà inizialmente velato ma durante la mattinata si prevede un rapido aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse, meno probabili sulla pianura piemontese. Nel pomeriggio, i fenomeni tenderanno a spostarsi verso est, diventando più diffusi sulla bassa pianura lombarda e sulle restanti aree pianeggianti del Nord-Est e dell’Emilia Romagna, con qualche temporale sul Levante Ligure. In serata si potranno osservare parziali schiarite su Liguria, Piemonte e Lombardia.

Centro e Sardegna

Sulla Toscana settentrionale ci sarà un cielo molto nuvoloso con piogge deboli che diventeranno più intense nel pomeriggio con rovesci e isolati temporali. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso nel resto del Centro, con schiarite maggiori su Sardegna, regioni adriatiche e Lazio meridionale. Dalla sera si prevede un deciso peggioramento su Toscana, Umbria, Lazio e rimanenti zone appenniniche, con piogge sparse e qualche locale temporale.

Sud e Sicilia

Nelle regioni del Molise, della Campania, dell’Appennino Pugliese, della Basilicata e della Calabria tirrenica si prevedono addensamenti bassi e stratiformi. Dal tardo mattino si avranno ampi rasserenamenti prima di nuovi annuvolamenti serali. Nel resto del meridione ci sarà ampio soleggiamento, salvo il transito di nubi alte e sottili che opacizzeranno temporaneamente il cielo.

Temperature

Le temperature minime saranno in rialzo sulle Alpi occidentali, senza variazioni di rilievo su Marche, coste campane, Salento, Calabria meridionale e isole maggiori. Le temperature massime saranno in tenue rialzo lungo l’arco alpino e sulla Sardegna settentrionale, in diminuzione sul resto del Nord, sulla Toscana settentrionale, sulle coste laziali e sulle aree ioniche, stazionarie sul rimanente territorio.

Venti e Mari

I venti saranno da deboli a moderati sud-occidentali su Liguria, Emilia-Romagna e regioni centro-meridionali, isole maggiori comprese, con ulteriori rinforzi sulla dorsale appenninica e tendenti dalla sera a disporsi da nord-est e a diventare forti su Sardegna e coste toscane. Saranno moderati occidentali su Valle d’Aosta e Piemonte, con episodi di Föhn nelle valli, e deboli variabili sul resto del Nord. I mari saranno molto mossi il Mar Ligure, tendente a diventare agitato al largo dal pomeriggio/sera, da mossi a molto mossi il Mar di Sardegna a nord, le Bocche di Bonifacio, il Tirreno centrale e settentrionale, poco mosso l’Adriatico ma con moto ondoso in graduale aumento dal pomeriggio, e generalmente mossi tutti gli altri bacini.

In sintesi, le previsioni meteo per oggi in Italia indicano un tempo variabile e perturbato su gran parte del territorio nazionale, con piogge e nevicate sul Nord e sul Centro, mentre il Sud e la Sicilia saranno interessati da addensamenti nuvolosi ma con ampio soleggiamento. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del mare.