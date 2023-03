Previsioni Meteo

Mattina

La giornata di mercoledì inizierà con il cielo coperto da nuvole basse su gran parte del territorio nazionale. Solo al sud e nelle isole maggiori ci sarà qualche sprazzo di sole. Le temperature saranno piuttosto basse, con minime di 5°C nel nord e 12°C nel sud.

Pomeriggio

Nel corso del pomeriggio le nuvole si diraderanno sulle regioni centrali, mentre saranno ancora presenti al nord e al sud. Non sono previste precipitazioni, ma le temperature non subiranno variazioni significative rispetto alla mattina.

Sera

In serata il tempo non cambierà di molto. Il cielo sarà ancora coperto al nord, con qualche apertura verso la mezzanotte. Al centro e al sud, invece, ci saranno ampi tratti di sereno. Le temperature continueranno a rimanere basse, con minime che oscilleranno tra i 5°C e i 13°C.

Notte

Nella notte le nuvole torneranno a coprire gran parte del territorio nazionale, anche se senza particolari conseguenze dal punto di vista del tempo. Le temperature continueranno a rimanere basse, con minime di 3°C al nord e di 11°C al sud.

In sintesi

In generale, la giornata di mercoledì 30 Marzo sarà caratterizzata da nuvole e temperature piuttosto basse. Solo nelle regioni centrali ci saranno momenti di sereno. Non sono previste precipitazioni, ma il tempo potrebbe subire variazioni nel corso della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per avere informazioni dettagliate sulle condizioni del tempo.