Domani, martedì 28 Marzo, il tempo sull’Italia sarà caratterizzato da una certa variabilità, con alcune zone del Paese che vedranno il sole prevalere mentre altre potrebbero essere interessate da qualche pioggia o nevicata.

NORD

Sulle Alpi la nuvolosità sarà irregolare e a tratti intensa, con deboli nevicate oltre i 1300 metri al mattino. Sul resto del Nord, invece, ci sarà un cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte e stratificate di scarsa consistenza.

CENTRO E SARDEGNA

Le regioni del Centro e della Sardegna godranno di un ampio soleggiamento, con al massimo qualche velatura pomeridiana su Sardegna, Toscana e Lazio.

SUD E SICILIA

Nel Sud e in Sicilia ci sarà un cielo parzialmente nuvoloso al mattino con associate residue precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, specie sull’area ionica. Tuttavia, si prevedono successive veloci schiarite a partire dalla tarda mattinata.

Le temperature saranno in generale in diminuzione, con un calo più marcato sul versante adriatico. Le massime, invece, saranno in rialzo sulle Alpi occidentali e la Sardegna centro-occidentale, stazionarie sulla Sicilia occidentale e in calo sul resto del Paese, specie sull’area adriatica e ionica.

I venti saranno settentrionali e forti sulla Puglia e la restante area ionica, moderati sul resto del Sud e da deboli a moderati al Centro. Lungo le coste dell’Alto Adriatico e sulla Liguria, i venti saranno deboli meridionali, mentre sul resto del Nord saranno deboli variabili, in rotazione da ovest sulla pianura padana nel pomeriggio.

I mari saranno agitati sul mare e canale di Sardegna, nonché nello stretto di Sicilia, ma con moto ondoso in veloce attenuazione. Il basso Adriatico e lo Ionio saranno molto mossi o da molto mossi ad agitati. Il Mar Ligure e l’Alto Adriatico saranno poco mossi, localmente mossi al mattino, mentre i restanti bacini saranno molto mossi.