Previsioni meteo domani, lunedì 27 marzo 2023: l’Italia sarà interessata da un sistema perturbato che porterà condizioni meteorologiche diverse sulle varie regioni del Paese.

Nord Italia: cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse

Le regioni del Nord saranno interessate da un cielo molto nuvoloso lungo l’arco alpino con precipitazioni sparse, nevose oltre i 1600 metri ma con quota neve in calo serale. Rasserenamenti sempre più estesi sul resto del Nord, salvo residui annuvolamenti con piogge sparse associate su Romagna e bassa pianura veneta.

Centro e Sardegna: alternanza di schiarite e annuvolamenti

Nelle regioni centrali e in Sardegna si avrà un’alternanza di schiarite e annuvolamenti sulla Sardegna, ma in un contesto asciutto. Molte nubi sulle regioni peninsulari con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. Quota neve in graduale calo sull’Appennino fino a 800-1000 metri. Dalla sera nuvolosità in diradamento su Toscana e Lazio.

Sud e Sicilia: tempo soleggiato sulla Sicilia, cielo molto nuvoloso sul resto del Meridione

Nelle regioni del Sud e in Sicilia si avrà tempo soleggiato sulla Sicilia, salvo locali annuvolamenti serali sull’area nordoccidentale con possibili deboli piogge. Cielo molto nuvoloso sul resto del Meridione con piogge sparse e locali temporali, fenomeni più diffusi sull’area tirrenica calabrese. Dalla sera parziali schiarite su Campania e Basilicata.

Temperature e venti

Le temperature registreranno una diminuzione su Alpi centro-occidentali, pianura padana, Marche, alta Toscana, Abruzzo e Sardegna orientale, in rialzo su coste laziali e regioni meridionali peninsulari, stazionarie altrove. Le massime registreranno un calo su Alpi, Sardegna, Abruzzo, Lazio e al Sud, più marcato su isole maggiori e Appennino meridionale, in aumento su restante Nord-Ovest, pianura veneta e friulana, restante Appennino settentrionale e sull’alta Toscana, senza variazioni altrove. I venti saranno forti di maestrale con raffiche fino a burrasca sulla Sardegna, settentrionali su Calabria e Sicilia; da moderati a forti da nord altrove, con Fohn nelle valli settentrionali.

In generale, si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo e di seguire le indicazioni delle autorità competenti per eventuali emergenze o situazioni di pericolo.