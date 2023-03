Il vortice ciclonico che in questi giorni ho portato parecchio freddo maltempo su molte aree del Centro e del Nord e risparmiando solo una parte del Sud, si sta spostando verso verso la Sicilia e nelle prossime 24/48 ore sarà poi destinato a perdere di energia.

Questo suo spostamento verso Sud, comporterà un primo miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni del Nord e su alcuni angoli del Centro già da Venerdì 3 Marzo, ma un più evidente e generalizzato miglioramento lo registreremo proprio a cavallo del fine settimana.

Iniziamo dunque il nostro viaggio alla scoperta del tempo che ci aspetta per il primo weekend di Marzo partendo ovviamente dalla giornata di Sabato 4. Il sole tornerà a splendere praticamente indisturbato su tutte le regioni del Nord e su parte del Centro in particolare su Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Più nubi e qualche residuo piovasco bagnerà ancora l’Abruzzo e il Molise, mentre un tempo ancora grigio e piovoso lo troveremo al Sud e sulla Sardegna.

Ulteriori spazi di sereno avvolgeranno gran parte del Paese in quel di Domenica 5 dove le uniche note d’incertezza si limiteranno ad interessare le sole estreme regioni meridionali ed in particolare il sud della Puglia e la Calabria. Attenzione invece sulla Valle Padana dove di notte potranno comparire alcuni banchi di nebbia.

Ma il prossimo weekend non sarà condizionato solo da un miglioramento delle condizioni meteo, anche le temperature approfitteranno del maggior soleggiamento per far registrare un generale aumento più apprezzabile nei valori diurni.

Ci prepariamo dunque ad un ritorno alla totale stabilità atmosferica? Pare di no. Con l’inizio della prossima settimana ecco arrivare la beffa per gli amanti delle belle e miti giornate di sole, in quanto una nuova fase di tempo instabile si annuncia all’orizzonte. Ma di questo ce ne occuperemo nei prossimi aggiornamenti.