L’Italia è ancora alle prese con un ostinato vortice ciclonico collocato ormai nel tratto di mare che separa la Sardegna dalle coste tirreniche del Centro. Per questa ragione il quadro meteorologico continua ad essere assai instabile a tratti anche perturbato.

Tuttavia, le notizie che arrivano dagli ultimi aggiornamenti da parte dei principali centri di calcolo internazionali sono abbastanza positive e faranno sicuramente felici gli amanti del bel tempo. Anche se usare il termine bel tempo, almeno per alcuni, non è del tutto appropriato. Vediamo dunque cosa ci aspetta sul fronte meteo per il primo weekend di Marzo.

Partendo da un analisi a scala sinottica, notiamo che il vortice ciclonico, dopo aver dispensato ancora forte instabilità fino a Giovedì, comincerà a muovere il suo baricentro verso Sud già dalla vigilia del fine settimana regalando maggiori sprazzi di sereno alle regioni del Nord e solo in parte del Centro.

Proprio a cavallo del weekend poi, a causa di un ulteriore allontanamento del vortice dall’Italia, la pressione aumenterà in forma più decisa ed il bel tempo conquisterà già da Sabato anche tutto il Centro del Paese mantenendo un po’ di instabilità limitata al Mezzogiorno.

E saranno proprio le regioni del Sud a dover fare i conti con un’atmosfera ancora poco tranquilla fino a gran parte della giornata di Domenica dove nubi e qualche isolato piovasco comprometteranno non poco il giorno di festa.

Altrove invece, il meteo si manterrà più tranquillo con maggior soleggiamento e la sola presenza di qualche nube sparsa che non provocherà particolari effetti.

Un altro importante aspetto di questo nuovo contesto meteo sarà da attribuire alle temperature che faranno registrare un generale aumento più avvertibile sulle regioni del Centro e del Nord e dunque laddove ci attendiamo un maggior irraggiamento solare.