Nei precedenti appuntamenti avevamo accennato ad un possibile “copia e incolla” tra lo scorso weekend ed il primo del mese di Aprile. Ebbene, a tutt’oggi, giungono ulteriori conferme in merito visto che i più importanti centri di calcolo internazionali vanno praticamente a braccetto essendo tutti sulla stessa lunghezza d’onda.

Insomma, pare che anche il prossimo weekend potrebbe essere diviso in due passando da un contesto assai mite ed assolato, a scenari nuovamente più freddi e perturbati.

Analizzando la situazione su scala sinottica, notiamo come fino a Sabato l’alta pressione rimarrà ben salda su gran parte del nostro Paese fatta eccezione per le sole zone del Nord dove il flusso atlantico riuscirà parzialmente a lambire soprattutto l’arco alpino il settore prealpino.

Se tutto verrà confermato, ecco dunque che il Sabato trascorrerà all’insegna del bel tempo, delle temperature molto miti e con annuvolamenti sparsi sulle regioni del Nord con qualche piovasco limitato alle Alpi e alle Prealpi.

Andranno diversamente invece le cose in quel di Domenica quando dal Nord Europa scenderà di gran carriera un fronte d’aria fredda diretto proprio verso il nostro Paese. Il meteo andrà peggiorando soprattutto nella seconda parte del giorno a partire dalle regioni del Nord ed entro sera anche su molti tratti del Centro. Rinforzeranno inoltre i venti e inizieranno a calare le temperature.

Insomma, il weekend si chiuderebbe con l’ennesimo ribaltone a conferma di questo periodo assai dinamico, classico comunque della Primavera.

Sarà tuttavia assolutamente necessario attendere nuovi aggiornamenti prima di sciogliere definitivamente la prognosi. Non dimentichiamoci mai, soprattutto in questo periodo dell’anno, come l’atmosfera sia spesso imprevedibile con ovvie conseguenze anche in sede previsionale.