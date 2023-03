Ci attende un meteo davvero turbolento e dinamico nella settimana entrante che ci accompagnerà fino all’inizio di Aprile. Ci sarà infatti l’alternanza tra correnti fredde e anticiclone africano, fino ad arrivare al possibile ritorno della pioggia tanto attesa.

Tutta questa mutevolezza è tipica della Primavera e quindi non deve sorprendere più di tanto. Si inizierà nella nuova settimana con un’irruzione fredda che scalzerà l’aria calda preesistente. Avremo una sferzata di temporali verso il Centro-Sud, accompagnate da grandine e nevicate in montagna.

Le temperature crolleranno, riportandosi nel complesso su valori più vicini alla norma stagionale. In alcune aree la colonnina di mercurio scenderà anche sotto media, specie su Adriatiche e zone interne. Tornerà a farsi viva qualche gelata sino in pianura al Centro-Nord, non certo una rarità per il periodo.

Dall’anticiclone caldo al nuovo maltempo con crollo termico

La settimana vedrà poi il rapido ritorno dell’anticiclone subtropicale, che entro mercoledì riconquisterà tutta l’Italia e ricucirà lo strappo generato dall’irruzione fredda. Solo il Nord sarà lambito da qualche disturbo collegato al passaggio di fronti atlantici oltralpe.

La colonnina di mercurio risalirà verso valori molto miti tra giovedì e venerdì, per effetto del crescente apporto del flusso africano. Sono previsti addirittura picchi quasi estivi, sopra i 25 gradi, in alcune zone tra il Sud e soprattutto le due Isole Maggiori.

Questa nuova esplosione del caldo precoce potrebbe però cedere spazio ad un radicale cambiamento nel weekend delle Palme, coincidente con i primi due giorni di Aprile. Gli ultimi aggiornamenti dei centri meteo indicano il probabile approfondimento di una saccatura verso il bacino centrale del Mediterraneo.

Ne deriverebbe un guasto meteo sull’Italia potenzialmente in grado di portare piogge abbondanti e temporali. Ovviamente è una tendenza tutta ancora da definire, ma l’auspicio è che la pioggia possa finalmente bagnare in modo adeguato anche le assetare regioni del Nord-Ovest.

L’affondo di questa saccatura sarà coadiuvato da un afflusso d’aria più fredda, che potrebbe dilagare verso il Mediterraneo e l’Italia. Qualora questa tendenza fosse confermata, le temperature potrebbero nuovamente crollare proprio per la Domenica delle Palme, con freddo anche nei giorni successivi.