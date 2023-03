E’ Primavera, tempo di forti contrasti, un momento propizio ai primi forti temporali e delle prime minacciose grandinate. Insomma, un Marzo pazzerello che si avvia verso la sua parte conclusiva senza deludere le aspettative che l’hanno sempre collocato su uno dei gradini più alti del podio come uno dei mesi più instabili e dinamici dell’anno.

Ed ecco infatti che dopo una parentesi stabile e anche un bel po’ calda, forse troppo, le cose saranno destinate a cambiare bruscamente proprio a cavallo dell’ormai imminente weekend.

Cerchiamo allora di capire cosa sta succedendo e soprattutto cosa accadrà tra le giornate di Sabato 25 e Domenica 26 Marzo.

L’anticiclone africano, dopo aver albergato per alcuni giorni sul nostro Paese, già nel corso di Sabato comincerà ad abbassarsi di latitudine. La pressione dunque inizierà a calare e nel contempo registreremo un generale rinforzo dei venti dai quadranti Nordoccidentali. Questa prima parte di weekend tuttavia, trascorrerà ancora all’insegna del tempo discreto nonostante la presenza di qualche disturbo a spasso per il Nordest e le solite nubi basse di tipo marittimo sui comparti tirrenici, ma solo nelle prime ore del mattino.

Le cose invece cambieranno in forma evidente in quel di Domenica quando l’alta pressione sarà costretta a soccombere sotto la spinta di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa che, specialmente nella seconda parte del giorno, inizierà ad innescare temporali a macchia di leopardo dapprima sulle regioni del Nord ed in seguito anche su quelle del Centro. I fenomeni temporaleschi saranno anche accompagnati da locali grandinate.

Entro sera alcuni rovesci riusciranno gradualmente a spingersi verso Sud coinvolgimento però i soli settori basso-tirrenici e il tutto accompagnato da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio.

L’atmosfera subirà un più drastico cambiamento di rotta con l’inizio della prossima settimana quando tra Lunedì 27 e Martedì 28 la formazione di vortice ciclonico ci introdurrà all’interno di un contesto nuovamente invernale con forti venti, maltempo ed un brusco e generale crollo delle temperature. Ma di tutto ciò ce ne occuperemo in altra sede.