Se le temperature si divertono a fare il classico su e giù primaverile, anche il tempo non resta certo fermo a guardare. Dopo un ritorno alla stabilità atmosferica infatti, ecco che proprio a cavallo del weekend si prepara a giocare uno spiacevole scherzetto agli amanti delle belle e miti giornate di sole.

Dopo i disturbi di inizio settimana, ora l’alta pressione sta tornando protagonista su gran parte del Paese fatta eccezione per le regioni del Nord dove i cieli si mantengono più sporchi da nubi per effetto di una maggior ingerenza delle correnti più umide ed instabili di origine oceanica.

Un’Italia divisa in due insomma, con le regioni Centrali e Meridionali che si godono un mite bel tempo e quelle del Nord invece costrette a fare i conti con tante nubi e con qualche sporadica pioggia sulle sole regioni alpine e prealpine.

Questo trend ci accompagnerà fino a Sabato quando entro sera si avvertiranno però i primi segnali che qualcosa va cambiando.

Occhi puntanti ancora una volta verso il grande Nord dove un blocco d’aria fredda si metterà in viaggio verso il nostro Paese per poi raggiungerlo tra la notte e le prime ore di Domenica quando i cieli si faranno via via sempre più chiusi.

Sarà questo il preludio ad un peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso nel corso della giornata al Nord ed in seguito anche al Centro. Entro sera il meteo peggiorerà anche su parte del Sud.

Fuori dunque gli ombrelli in quanto torneranno le piogge, i temporali e pure la neve visto che questo peggioramento sarà accompagnato da aria fredda e le temperature, gioco forza, subiranno una generale flessione il tutto anche a causa della formazione di un vortice ciclonico proprio sul nostro Paese.

Restiamo comunque in attesa di ulteriori conferme prima di sciogliere la prognosi visto che mancano ancora alcuni giorni.