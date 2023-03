Non ci saranno solo i vostri amici, compagni o colleghi a raccontarvi l’ennesima burla del pesce d’Aprile, ma ci si metterà pure il tempo! E perché mai? Ora ve lo sveliamo.

Partiamo subito dicendo che in questi giorni il bel tempo e il clima via via sempre più caldo regneranno sovrani su 3/4 del Paese. Solo il Nord, almeno fino a Venerdì, dovrà vedersela con il flusso più umido atlantico che provocherà qualche fastidio pronto a tradursi in una maggior nuvolosità con anche qualche pioggia specie sui rilievi alpini, prealpini fino ai distretti più settentrionali della Valle Padana.

Ma occupiamoci ora di quanto accadrà nel corso del weekend. Sabato sarà una bella e calda giornata di sole per tutti, da Nord a Sud a parte qualche nube di passaggio qua e la specie al Centro-Nord, ma che non creerà alcun problema. Vivremo inoltre un contesto climatico davvero caldo per il periodo con punte di temperatura addirittura quasi estive come sulle Isole Maggiori e su alcuni tratti del Sud.

Attenzione invece a Domenica quando ci accorgeremo che tutto questo caldo bel tempo era solo una bella illusione in quanto il meteo sarà destinato rapidamente a peggiorare sotto la spinta di un blocco d’aria fredda pronto ad innescare la formazione di un vortice ciclonico con effetti che ben potete immaginare.

Torneranno infatti le piogge, i temporali e persino la neve sui rilievi alpini anche a quote relativamente basse per il periodo e questo a causa dell’aria fredda che provocherà ovviamente anche un primo ed evidente calo delle temperature.

Il meteo sarà poi destinato a peggiorare anche sulle regioni del Centro ed entro sera su alcuni tratti del Sud segnatamente sulle aree del basso Tirreno.

Insomma, un bel pesce d’Aprile non trovate? Vi invitiamo comunque a seguire i prossimi aggiornamenti per ulteriori dettagli. Non dimentichiamoci infatti che siamo in Primavera e in questo periodo dell’anno l’atmosfera si comporta spesso in modo molto imprevedibile.