Parlare di brutto tempo in queste giornate ormai ben soleggiate e soprattutto assai miti potrebbe sembravi un paradosso. Tuttavia non ci dobbiamo dimenticare che siamo appena gli inizi della Primavera ufficiale, almeno sul calendario e ben sappiamo come i mesi di Marzo e di Aprile possono riservare improvvisi voltafaccia sia sul fronte meteo, sia su quello climatico.

Ed è proprio quello che potrebbe capitare sul finire del prossimo weekend quando le cose potrebbero cambiare e non poco sul nostro Paese.

Ma andiamo con ordine. Intanto nei prossimi giorni e nella fattispecie fino a Sabato 25, sarà l’anticiclone africano a dettare legge sul fronte meteorologico e termico. A parte qualche piccola eccezione, il bel tempo avvolgerà infatti gran parte del Paese e il tutto sarà condito da temperature a tratti anche superiori ai nostri standard climatici del periodo. Insomma, sembrerà di essere nel cuore della Primavera o per alcuni addirittura ad inizio estate.

Ora, la nostra attenzione si concentra verso un possibile e radicale cambio di scena atteso nel corso del weekend. Dopo un Sabato discretamente soleggiato e caldo per tutti, ecco che da Domenica si avvertiranno gli effetti di un fronte freddo in discesa dal Regno Unito che ponterà dritto verso l’Italia.

Il giorno di festa dunque sarà contrassegnato da un rapido peggioramento delle condizioni meteo a partire dal Nord dove torneranno piogge sparse e anche qualche nevicata sui rilievi alpini.

Nel corso della giornate il meteo andrà peggiorando anche su molti tratti del Centro dove si potranno anche sviluppare improvvisi temporali.

Attenzione anche ai venti e alle temperature. Il fronte freddo infatti sarà subito seguito da un rinforzo dei venti di Maestrale che colpirà soprattutto il lato tirrenico e da un primo e generale calo termico a partire dalle regioni settentrionali.

Questo potrebbe essere il preludio ad una prossima settimana molto più dinamica e fresca e con nuove occasioni per piogge e nevicate sui rilievi. Ma di questo vi daremo più dettagli nei prossimi aggiornamenti.