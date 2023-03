Pur sapendo che le previsioni oltre le fatidiche 48/72 ore perdono gradualmente di attendibilità via via che si spinge in avanti, non possiamo comunque esimerci dal soddisfare i palati più esigenti, dando così un’occhiata a cosa potrà accadere nel corso del primo weekend del mese di Aprile.

Ebbene, stando alle nostre ultime elaborazioni, potrebbe esserci un vero e proprio “copia e incolla” con quello appena concluso.

Dopo i disturbi di questi giorni infatti, l’alta pressione tornerà protagonista su gran parte del Paese dove le uniche note d’incertezza saranno a carico delle sole regioni del Nord ed in particolare il comparto alpino e prealpino dove ci attendiamo qualche piovasco proprio tra la Vigilia del Weekend e la giornata di Sabato 1 Aprile.

Questa debolezza da parte dell’alta pressione proprio sul suo bordo più settentrionale le sarà fatale nella seconda parte del fine settimana. Domenica 2 Aprile un altro fronte d’aria fredda potrebbe scendere dal Nord Europa in direzione proprio del nostro Paese dove, se tutto verrà confermato, il tempo subirà un nuovo ed evidente peggioramento da Nord a Sud e il tutto condito da un ritorno a temperature più fresche.

A conti fatti non ci sarebbe nulla di così anomalo. Anzi, ben sappiamo come la prima parte della Primavera sia spesso capricciosa, fatta di alti e bassi, sia sul fronte meteo, sia su quello climatico.

Detto ciò, il Sabato sarebbe una giornata mite e soleggiata per gran parte del Paese, mentre la Domenica rischia di essere oggetto dell’ennesimo ribaltone meteo climatico.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori sviluppi nelle elaborazioni dei grandi centro di Calcolo per vedere se tutto ciò sarà confermato o smentito.