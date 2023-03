Il meteo è bello perché varia! Ma anche i centri di calcolo pare non siano da meno. Gli ultimi aggiornamenti appena sfornati infatti, ci indicano una nuova possibile minaccia che potrebbe rovinare il fine settimana agli amanti delle belle giornate di sole.

Già dai precedenti aggiornamenti si notava qualche problemino a cavallo del weekend, soprattutto in quel di Domenica quando i venti caldi e umidi in risalita dal Tirreno porteranno una maggiori presenza di nubi su molte regioni come su quelle di Nordovest, la Sardegna e molti tratti del versante tirrenico centrale e settentrionale.

Ad oggi invece, si aggiunge pure la possibilità che si avvicini al nostro Paese un vortice ciclonico che potrebbe cambiare non poco le carte in tavola.

Siamo tuttavia alle solite visto che non tutti i centri di calcolo seguono questo possibile scenario. Diventa così assai difficile potervi dare delle certezze in sede previsionale e questo ci costringe a tenere aperta qualunque ipotesi in attesa che si possano avere maggiori certezze.

Detto ciò, ecco che se questa nuova minaccia non dovesse concretizzarsi, il weekend sarebbe tutto sommato discreto, ma con una maggior nuvolosità su Domenica e a carico delle regioni menzionate.

Se invece dovesse materializzarsi la seconda ipotesi, ecco che il Sabato sarebbe comunque salvo, a parte un po’ di nubi su Sardegna , Liguria e regioni tirreniche centrali.

La Domenica invece farebbe registrare un generale peggioramento, ma sempre a discapito del comparto centrale del Paese e dell’area meridionale tirrenica. Su queste zone ovviamente servirà l’ombrello in quanto la pioggia sarebbe altamente probabile.

Una moderata variabilità inoltre avvolgerebbe invece il resto del Paese dove non sarà comunque necessario preoccuparsi di eventuali piogge.

Una cosa però è certa; cesseranno i venti secchi di questi giorni e le temperature saranno destinate comunque a far registrare un generale aumento. Ci aggiorneremo presto!