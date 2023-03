E’ inutile negarlo, la Primavera astronomica è partita con il botto! Le temperature hanno ormai raggiunto la soglia dei 20°C su molte città del nostro Paese e come se non bastasse, entro Sabato, le colonnine di mercurio potrebbero salire ulteriormente fino a toccare valori quasi estivi su alcuni angoli della Penisola.

La ragione va ricercata nella presenza sempre più evidente dell’alta pressione africana con il carico di aria mite a tratti calda che proseguirà ad avvolgere l’Italia sicuramente fino a Sabato.

L’inizio del weekend sarà dunque contrassegnato da una contesto meteo e climatico di stampo pienamente primaverile anche se ci attendiamo un generale aumento della ventilazione.

Sarà proprio quest’ultimo elemento che ci indicherà un deciso cambio della circolazione atteso per la giornata di Domenica.

Insomma, il weekend si concluderà con il transito di un fronte d’aria fredda in discesa dal Nord Europa che porterà un rapido e generale peggioramento a carico soprattutto delle regioni del Nord e parte del Centro e il tutto accompagnato da un generale calo delle temperature.

La stagione dei fiori dunque si appresta a subire un forzato stop in quanto anche l’anticiclone africano non potrà fare più di tanto per ostacolare l’avanzamento di questo fronte freddo.

Volgendo poi lo sguardo a prua, ecco che nel corso della prossima settimana, l’aria fredda potrebbe irrompere in forma ancora più brusca sul nostro dove le temperature saranno destinate subire un deciso crollo, con valori che potrebbero scendere anche di alcuni gradi rispetto alla media invernale.

Ma non finisce! Su alcuni angoli della Valle Padana e su parte delle regioni interne del Centro le temperature minime potrebbero anche scendere sotto la soglia degli 0°C. Ci attendiamo dunque una prossima settimana all’insegna del tempo incerto e soprattutto decisamente più freddo e molto ventilato. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli in altri aggiornamenti.