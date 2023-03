Prepariamoci ad un fine settimana a doppia faccia in quanto una parte sarà contrassegnata del caldo bel tempo, mentre un’altra da un contesto decisamente più instabile e fresco.

Al momento gran parte del Paese è sotto la protezione di un campo di alta pressione che lascia spazio solo ad un moderato flusso più umido di origine atlantica, ma che si limita ad avvolgere le sole regioni del Nord dove in queste ultime 24 ore abbiamo registrare una maggior nuvolosità con anche qualche debole piovasco a carico dei settori alpini e prealpini.

Questo contesto meteorologico sarà destinato a durare ancora per poco, ma quel che basta per regalarci un fetta di weekend all’insegna del bel tempo e delle temperature, che per alcune regioni, assumeranno un aspetto forse più estivo che primaverile.

Ci riferiamo alla giornata di Sabato quando anche al Nord dovrebbero esaurirsi le nubi sparse presenti in questi giorni. Insomma, una prima fase di weekend davvero adatta ad una bela gita fuori porta.

Non si potrà invece dire la medesima cosa per il giorno di festa. Domenica infatti sarà una giornata destinata a segnare l’ennesimo ribaltone di questa Primavera assai dinamica, ma comunque consona alla tradizione che ha sempre visto la stagione dei fiori come tra i periodi più movimenti sul fronte meteo climatico.

La nostra attenzione si concentra verso il Nord Europa e per la precisione verso le fredde terre artiche dalle quali scenderà di gran carriera una perturbazione pronta a rovinare i piani degli amanti del caldo bel tempo.

Dopo una mattinata ancora relativamente tranquilla, tra il pomeriggio e la sera il tempo andrà peggiorando dapprima al Nord e poi anche sul resto del Paese in particolare al Sud e sul comparto tirrenico centrale.

Torneranno la pioggia, i temporali e pure la neve sui monti e il tutto sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei freddi venti nord-orientali ed un primo e generale collasso dei termometri.

Beh, pare ovvio come ci siano tutti i segnali di una vera e proprio svolta, con la Primavera che tornerà a prendersi una Pausa anche con l’inizio della prossima settimana. Ci aggiorneremo.