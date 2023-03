L’Italia è alle prese con una veloce perturbazione atlantica foriera di piogge e locali temporali. Le regioni centrali sono coinvolte, al momento, dalle piogge più rilevanti, ma domani sarà il sud ad aprire gli ombrelli mentre sul resto d’Italia avanzerà un deciso miglioramento delle condizioni meteo.

Tutto merito dell’alta pressione che proverà (e ci riuscirà) a riappropriarsi dello Stivale per gran parte della settimana. Insomma tra mercoledì e sabato avremo ben poco da dire grazie a questa cupola anticiclonica portatrice di bel tempo e clima gradevole. Nel frattempo, però, l’anticiclone verrà alimentato da aria via via sempre più calda di origine sub-tropicale: questa si farà sentire specie al centro e al sud, dove le temperature aumenteranno giorno dopo giorno portandosi di diversi gradi oltre le medie del periodo.

Venerdì, sabato e domenica saranno i giorni più caldi da nord a sud: nel week-end potremo sfiorare temperature esagerate per Marzo, addirittura vicine ai 25-26°C su diverse località del Meridione e delle isole maggiori. Trattasi di temperature tipiche di fine Maggio!

Clima mite anche per il nord Italia: le massime tra sabato e domenica potrebbero raggiungere i 22-23°C.

Ma il week-end potrebbe riservare anche un altro tipo di sorpresa. A partire da domenica l’anticiclone potrebbe gradualmente perdere colpi ad ovest, lasciando spazio ad una nuova perturbazione atlantica in veloce movimento verso il Mediterraneo centrale. Questa perturbazione incontrerebbe uno strato d’aria piuttosto caldo per il periodo, per cui potrebbero essere inevitabili contrasti termici molto accentuati.

L’aria più fresca di origine atlantica potrebbe regalare acquazzoni e temporali sulle regioni del nord nel corso di domenica. In tal caso le temperature scenderanno rapidamente all’arrivo dei rovesci e delle locali grandinate. Più stabile al centro e al sud, con temperature massime diffusamente superiori ai 18-20°C, con picchi di 25-26°C su Sardegna, Sicilia, Basilicata, Calabria e Puglia. Insomma andiamo incontro ad un week-end di estremi!