L’annunciata perturbazione è giunta a destinazione a sta interessando diverse nostre regioni. Nulla di particolarmente organizzato e intenso: le piogge sono sparse e al più moderate, concentrate al momento sul Nordest e a sprazzi nei settori interni di Toscana, Lazio, Campania, Calabria dove il fenomeno meteo dello “stau” a ridosso delle montagne determina precipitazioni un po’ più sostenute.

Ma l’elemento di spicco di oggi non è la pioggia, bensì il vento che proprio in queste ore sta affluendo con irruenza nel Mediterraneo. I venti di maestrale sferzeranno la Sardegna per tutta la giornata con raffiche di burrasca superiori agli 80 km/h. Venti in rinforzo repentino anche sul centro e il sud Italia, con raffiche di burrasca sulle coste tirreniche, in Sicilia ed anche lungo le Alpi occidentali e la catena appenninica. Non escludiamo brevi raffiche di tempesta (oltre 90-100 km/h) nelle valli montane sua sulle Alpi occidentali che in Appennino.

Le piogge saranno deboli e sparse in giornata sul Triveneto e le regioni centrali. Tra pomeriggio e sera fenomeni in estensione anche su Campania, Calabria, Basilicata e Puglia ma anche in questo caso saranno piogge disorganizzate e deboli, di breve durata. Più soleggiato o al più poco nuvoloso al Nordovest e sulle isole maggiori, dove l’unico protagonista sarà il vento.

Discorso a parte per le Alpi di confine di Piemonte e Valle d’Aosta, dove il tempo sarà totalmente opposto rispetto al versante padano. Sui settori di confine avremo nevicate copiose e persistenti oltre i 1000-1200 metri di quota, in grado di accumulare molti centimetri di neve fresca. Le nevicate proseguiranno fino alla mattina di domenica.

Le temperature saranno grossomodo invariate considerando che le correnti in arrivo nel Mediterraneo, seppur turbolente, saranno ancora tiepide. Pertanto anche oggi ci imbatteremo in massime vicine ai 18-20°C laddove splenderà il Sole. Qualche grado in meno nei versanti sopra vento e più interessati dalle nubi.