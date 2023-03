Siamo ormai alle porte di Aprile, secondo mese della Primavera meteorologica ma che si travestirà da Inverno, almeno in queste sue prime battute. La prima settimana del mese, quella che ci traghetterà alla Pasqua, rischia sempre più di rivelarsi fredda e dai connotati meteo instabili.

Si comincia proprio dal week-end delle Palme, destinato ad ospitare una depressione di origine nord-atlantica all’interno del Mediterraneo. La nascita di questo vortice ricco di maltempo avverrà tra sabato 1 e domenica 2, nel momento in cui l’aria fredda irromperà dal Golfo di Leone sul mar Tirreno. Sarà una depressione ben organizzata, provvista dei suoi tipici fronti ed anche dell’occlusione finale, molto carica di piogge.

Ma dove arriveranno queste piogge? Centro e sud saranno gli obiettivi delle note più perturbate, mentre il nord potrà contare solo su instabilità sparsa generata, più che altro, dai contrasti tra aria fredda in quota e terreni più caldi a seguito del soleggiamento mattutino. Il Sole di Aprile non passerà inosservato e di conseguenza alimenterà moti turbolenti come giusto che sia in Primavera.

Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo e Marche rientrano tra le regioni dove scenderà più pioggia tra 1, 2 e 3 Aprile. Altrove i fenomeni saranno più disorganizzati, ma localmente i temporali potrebbero generare accumuli nettamente più abbondanti. Ci riferiamo in particolare al Nordest dove sia sabato che domenica l’aria si rivelerà molto instabile e disposta ad ospitare nubi a sviluppo verticale, insomma i tipici temporali. Essendo fenomeni sparsi anche gli accumuli di pioggia diventano molto variegati: su alcune località poca pioggia (o anche nulla), su altre tanta in breve tempo.

La mappa delle precipitazioni qui sopra, con le piogge attese fino al 4 Aprile, ci mostra come le regioni del sud saranno quelle più bersagliate dal maltempo. Le grandi piogge continueranno a latitare al Nordovest, eccezion fatta per qualche isolato temporale che certamente non è in grado di risolvere il problema della siccità.

La maggior parte della pioggia legata a questa depressione scenderà tra la domenica delle Palme e lunedì 3 Aprile. Insomma sarà una domenica bagnata e grigia, con condizioni meteo perturbate, per tante località del centro e del sud, a sprazzi anche per il Nordest durante le ore pomeridiane.