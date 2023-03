Sempre più conferme arrivano dai principali centri di calcolo sul presunto peggioramento delle condizioni meteo durante l’ultima decade di Marzo. Quello che dovrebbe essere l’avvio della Primavera astronomica (che avrà inizio il 20 Marzo) potrebbe rivelarsi tutt’altro che stabile per l’Italia.

Già vi abbiamo parlato dei possibili disturbi atlantici tra domenica 19 e lunedì 20 marzo, relegati principalmente alle regioni centrali e a sprazzi sul nord Italia. Nulla di eccezionale, considerando che si tratterà di rovesci e temporali sparsi.

Per un peggioramento del tempo più marcato, di chiaro stampo atlantico, sarà necessario attendere quantomeno l’ultima settimana del mese. A partire dal 24-25 Marzo la corrente a getto ondulerà con più decisione, favorendo la discesa di una saccatura nord-atlantica nel cuore del Mediterraneo. Il modello GFS evidenzia a pieno questa possibilità: almeno due perturbazioni atlantiche in rapida successione potrebbero raggiungere l’Italia, di cui una più veloce e blanda e la seconda ben più intensa ed estesa.

Quest’ultima depressione proveniente da ovest viene inquadrata dal modello GFS nel periodo tra 28 e 30 Marzo, troppo in là per poter elargire una previsione quantomeno affidabile. Difatti per il momento possiamo solo parlare di tendenze a lunga scadenza, ma comunque con discreto margine di realizzazione. Tale tendenza, caratterizzata da tempo più dinamico e dal dominio dalle correnti atlantiche, è sorretta da gran parte dei centri di calcolo già da diversi giorni.

Certamente non si intravedono ondate di freddo di stampo artico o continentale, dunque non potremo parlare di colpi di coda invernali da qui fino al termine del mese. Al tempo stesso sono molto basse le possibilità di precoci ondate di caldo. Insomma la tendenza più probabile è proprio quella di una predominio delle correnti occidentali, che apporterebbero veloci perturbazioni con piogge e temporali e brevi fase più stabili e miti.

Saranno fondamentali le prossime uscite modellistiche a tal riguardo, per poter sviluppare una previsione meteo più affidabile e attendibile.