È da poco cominciato un week-end dal sapore primaverile per quel che concerne le temperature, ma caratterizzato anche da disturbi e venti ancora piuttosto sostenuti. I venti di ponente continuano a sferzare le isole maggiori e la Calabria, mentre sul resto d’Italia iniziano velocemente ad attenuarsi. Condizioni meteo più instabili le troviamo sul medio-basso Tirreno dove i venti umidi da ovest portano addensamenti e piovaschi. Situazione identica anche sulle Alpi occidentali di confine, dove la neve scende copiosamente oltre i 1500 metri di quota.

Ma in tutto questo troviamo anche ampie schiarite come in Val Padana e lungo le regioni adriatiche, dove i venti occidentali diventano improvvisamente più secchi e determinano un sensibile aumento delle temperature. Anche oggi, infatti, potremo raggiungere i 18-20°C su tante località del nord e del versante adriatico, oltre che sulle due isole maggiori. Insomma, temperature pienamente primaverili e gradevoli.

Domani le temperature più elevate le avremo sul versante tirrenico grazie ad un improvviso cambio di direzione del vento: aria leggermente più fredda proveniente dai Balcani porterà venti di maestrale con al seguito qualche piovasco per Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e zone interne della Campania. Nulla di eccezionale. Le temperature massime sfioreranno i 20°C su Liguria, Toscana, Lazio, coste campane, Sardegna. Anche il Nordovest vedrà per l’ennesima volta temperature anomale oltre i 17-18°C.

Cambiamenti più importanti sono attesi da lunedì sera proprio sul Nordovest: si affaccerà una nuova perturbazione atlantica che potrebbe generare contrasti di tutto rispetto, in chiaro stile primaverile. Acquazzoni e temporali attraverseranno gran parte del nord e dell’alto Tirreno, poi seguirà un brusco calo termico tra 14 e 15 marzo. L’evoluzione meteo appena indicata è ormai confermata da tutti i centri di calcolo, per ora non ci resta che capire quali nostre regioni saranno maggiormente coinvolte dalle precipitazioni e dalla neve.