Tira e molla dei centri di calcolo in questi giorni e conseguente incertezza in sede previsionale. Questo è stato il leitmotiv soprattutto di queste ultime 48 ore visto che le elaborazioni non erano riuscite ancora a scogliere la prognosi in merito al tempo del fine settimana.

Ora però le cose sono chiare e non ci si può più esimere dal fare una previsione attendibile per il weekend, ma anche per gli inizi della prossima settimana. E sarà proprio su questo lasso temporale che concentreremo la nostra attenzione.

Partiamo subito dicendo che le fresche e secche correnti da Nord si stanno definitivamente spegnendo per lasciare spazio a venti più caldi in risalita dal Nord Africa, ma anche da masse d’aria umida in arrivo dal vicino Atlantico dove una vortice ciclonico si sta avvicinando alla Penisola Iberica.

E’ stato proprio quest’ultimo a creare un po’ di zizzania nelle elaborazioni. Alcuni aggiornamenti infatti lo vedevano diretto verso la Sardegna con effetti rivolti ad un contesto meteo assai capriccioso per alcune regioni del Paese.

Ed invece, confermiamo come la sua traiettoria seguirà un percorso ben distante dal mare nostrum senza dunque provocare seri problemi sul fronte meteo.

Attenzione però, se da un lato non ci sarà maltempo, dall’altro dovremo fare i conti con un richiamo di aria umida che innescherà la formazione di nubi che avvolgeranno alcuni settori del Paese.

Dopo un Sabato 18 nel complesso tranquillo e discretamente assolato su tutta l’Italia, ecco che la Domenica 19 invece, dovrà vedersela con una maggior presenza di nubi che copriranno i cieli su gran parte del Nord e del Centro.

Sul fronte pioggia va comunque detto che ci saranno sicuramente aree a rischio come i rilievi di Nordovest, il Levante ligure e la Toscana.

Nonostante la Domenica trascorrerà meno soleggiata per le regioni del Centro e del Nord, le temperature riusciranno comunque a guadagnare qualche grado soprattutto nei valori notturni.

Con l’inizio della prossima settimana inoltre, a tutt’oggi si conferma l’espansione dell’anticiclone africano verso il bacino del Mediterraneo e l’Italia e conseguenti condizioni meteo-climatiche di stampo tardo primaverile. Ci aggiorneremo.