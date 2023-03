Le ultime note instabili di Marzo stanno sferzando in queste ore le regioni centrali e si apprestano a coinvolgere parte del sud in giornata. Il tutto sarà molto rapido! Domani arriverà un rapido miglioramento seppur ancora caratterizzato da sostenuti e freddi venti di tramontana sulle regioni del sud. Ma nulla di preoccupante: anche il vento cesserà col passare delle ore e le condizioni meteo diverranno stabili e miti fino al termine del mese.

Ma sembra non esserci spazio per prolungati periodi dominati dall’alta pressione, tutt’altro! È altamente probabile l’arrivo di altre perturbazioni da nord-ovest e da nord verso il Mediterraneo all’avvio di Aprile. Dalla domenica delle Palme al week-end di Pasqua potremmo ritrovarci immersi in una fase piuttosto fredda e perturbata stante l’avanzata di correnti fredde artiche, legate a varie depressioni che potrebbero prendere di mira il Mediterraneo.

La prima perturbazione potrebbe raggiungere l’Italia proprio tra 1 e 2 Aprile. Nessun “pesce d’Aprile”, ci teniamo a sottolinearlo. Il tempo potrebbe peggiorare dapprima al Nord e al centro nel corso di sabato 1° Aprile, poi al sud il giorno dopo. Seguirebbe un veloce miglioramento prima di un nuovo affondo instabile, e ben più freddo, tra 4, 5 e 6 Aprile. In tal caso le temperature scenderebbero ovunque, da nord a sud, e le precipitazioni sarebbero frequenti. Considerando il periodo dell’anno, particolarmente avvezzo ai primi contrasti termici pomeridiani legati al riscaldamento del Sole, potremmo osservare frequenti rovesci o temporali pomeridiani.

In questa seconda fase instabile potrebbe esserci un coinvolgimento anche del Nordovest, dove la pioggia mancherà, ormai quasi certamente, nei primi due giorni di Aprile. L’arrivo della pioggia è essenziale per tamponare la crisi idrica ancora presente. Il modello GFS propone piogge e rovesci tra 4 e 6 Aprile su regioni come Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, con accumuli interessanti. Ma siamo troppo distanti per poter fornire una previsione affidabile.

L’evoluzione meteo, tuttavia, resta molto interessante e tutt’altro che monotona per la prima settimana di Aprile.