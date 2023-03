Ci stiamo avvicinando ormai al cuore della stagione primaverile e per non smentire le sue caratteristiche di forte dinamicità la Primavera continua a mostrarci i suoi classici alti e bassi.

Dopo una parentesi stabile e fin troppo calda, da alcuni giorni i venti sono cambiati sul nostro Paese. Sono arrivate masse d’aria più fredda che hanno riportato le temperature su valori più normali alla stagione e c’è stato pure spazio ad un ritorno delle piogge e della neve.

Tuttavia la circolazione sta nuovamente cambiando a favore dell’alta pressione e dei venti che tendono a ruotare dai quadranti meridionali. Pressione in aumento e masse d’aria più calda ci faranno così rientrare in un contesto dove la stagione dei fiori mostrerà ancora una volta il suo lato più calmo e anche più mite.

Attenzione però, in quanto l’anticiclone non sarà poi così tanto convinto di conquistarsi il dominio sul nostro Paese e lascerà alcune regioni in balia delle correnti più umide ed instabili atlantiche.

Saranno le regioni del Nord che non potranno godere di una totale copertura anticiclonica. Detto ciò ecco che nei prossimi giorni, nella fattispecie tra Giovedì e Venerdì, l’Italia si troverà praticamente divisa in due. Le regioni del Centro, del Sud e le due Isole Maggiori godranno di giornate nel complesso soleggiate, mentre al Nord il sole dovrà faticare parecchio per fare capolino tra le nubi.

Pioverà su queste regioni? Sulle zone pianeggianti il rischio di pioggia si manterrà abbastanza basso, ma visto il periodo dell’anno assai imprevedibile consigliamo comunque un ombrello a portata di mano. Discorso diverso invece per i comparti alpini e prealpini dove il rischio di pioggia si manterrà più alto specialmente nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio.

Sul finire della settimana poi, la circolazione generale potrebbe subire un nuovo cambiamento in peggio, ma di questo vi daremo maggiori dettagli in altri aggiornamenti.