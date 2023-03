C’è ancora un vortice in viaggio sul mare nostrum ed il tempo non riesce ovviamente a mettersi tranquillo. Anzi, siamo proprio nel bel mezzo di nuovo peggioramento che riporterà piogge, temporali e pure la neve anche a bassa quota su alcune aree del Nord.

Le temperature infatti continuano a rimanere freddine al Centro-Nord e nonostante un piccolo cenno di aumento, continueremo ad avere un contesto invernale o almeno abbastanza consono al periodo.

Visto che il meteo instabile non è più una novità in questi giorni, la nostra attenzione si concentra nel prossimo futuro quando l’atmosfera sembra fare di tutto per ritrovare un po’ di pace.

Ebbene, da Giovedì, cominceranno ad esaurirsi gradualmente gli effetti dell’attuale maltempo ad iniziare dalle regioni del Nord, mentre insisteranno parecchie note instabili sulle regioni del Centro-Sud in particolare sul lato Tirrenico.

Tutto ciò sarà dipeso dallo spostamento verso Sud del vortice ciclonico che permetterà al meteo di registrare un ulteriore e netto miglioramento in quel di Venerdì su tutto il comparto più settentrionale del nostro Paese.

Nel contempo si avvertirà un timido aumento della pressione sul bacino del Mediterraneo, quel che basta per garantire un ulteriore ma più generalizzato miglioramento a cavallo del weekend.

Tuttavia ci sono ancora molte incertezze sul fronte previsionale in quanto il previsto aumento pressorio non darà probabilmente garanzie di solida stabilità. Anzi, con tutta probabilità il meteo continuerà a zoppicare fino a Domenica sulle estreme regioni del Sud.

Una cosa è certa, entro il fine settimana cesseranno le correnti d’aria fredda e le temperature faranno così registrare un generale aumento più apprezzabile nei valori massimi e specialmente sulle regioni del Nord e del Centro dove il sole tornerà a splendere con maggior facilità.