Fa già troppo caldo per il periodo e nei prossimi giorni ne farà ancora di più! Una buona notizia per gli amanti dei primi tepori primaverili e perché no anche delle belle giornate di sole.

Brutte notizie invece per gli amanti del freddo ma purtroppo anche per il nostro eco-sistema costretto ad abituarsi a convivere ormai troppo spesso con temperature ben superiori alla media climatologica del periodo.

Ma cosa accadrà allora nei prossimi giorni? Farà davvero così tanto caldo? Beh, visto il calendario quello che arriverà sarà sicuramente un po’ esagerato.

Sotto la lente la giornata di Sabato 11 quando un caldo respiro Nordafricano salirà verso il mare nostrum facendo così lievitare le già molto miti colonnine di mercurio.

Su gran parte del Paese, di giorno, i termometri potranno salire fino a toccare picchi prossimi ai 22/23°C con punte a tratti anche più altine sui fondivalle alpini di Nordovest e su alcuni angoli della Sicilia. Qui si parla di picchi intorno ai 24/25°C e di 6/8°C sopra la media climatologica.

Ma questo caldo fuori stagione, come detto, si farà sentire su tutto il Paese anche se le cose pare cambieranno già in quel di Domenica 12.

Tra Sabato sera, la notte e le prime ore di Domenica infatti, i venti inizieranno a ruotare dai quadranti settentrionali, preludio all’arrivo di masse d’aria decisamente più fresca che provocheranno una generale flessione delle temperature massime.

Il calo termico si avvertirà soprattutto sulle regioni di Nordest, lungo il versante Adriatico e suo buona parte del Sud. Non attendiamoci comunque l’arrivo del freddo, assolutamente no in quanto i valori termici perderanno mediamente dai 4 ai 6°C o qualcosina in più sulle regioni prima menzionate.

Se tutto verrà confermato, questo su e giù delle temperature proseguirà anche nel corso della prossima settimana. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.