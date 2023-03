A dire il vero, parlare di gelo notturno in questo periodo dell’anno non sarebbe poi così da temperature pazze. Non dimentichiamoci infatti che da calendario siamo ancora nell’Inverno astronomico e dunque un po’ di freddo non dovrebbe fare più di tanto notizia.

Peccato però che veniamo da alcuni giorni dove il freddo non è proprio esistito, anzi le temperature sono schizzate in alto fino a toccare punte tipicamente primaverili soprattutto di giorno.

Ma cosa accadrà allora nei prossimi giorni e soprattutto perché si rischiano delle gelate la notte?

Da Giovedì 16 i venti sul nostro Paese saranno orientati dai quadranti settentrionali. Parliamo dunque di masse d’aria piuttosto fresca che sferzeranno da Nord a Sud sull’intera Penisola.

Già di per se l’aria fresca contribuirà a dare una stemperata ai valori diurni che dovrebbero tornare un po’ più vicini alla media climatologica del Periodo.

Ma le differenze maggiori, in negativo s’intende, le registreremo soprattutto la notte e specialmente nelle vallate alpine, sulle pianure del Nord e nelle aree più interne del Centro.

A contribuire al crollo notturno delle colonnine di mercurio ci penseranno anche le ampie zone di sereno. Per chi non lo sapesse infatti, quando la notte i cieli sono sgombri da nubi, il calore immagazzinato durante il giorno nei bassi strati si disperde molto rapidamente favorendo così un più rapido ed intenso raffreddamento.

E’ per questa ragione che nelle zone prima citate saranno possibili temperature prossime se non addirittura lievemente inferiori alla soglia dello zero con la possibilità di gelate che si formeranno con maggior probabilità nelle zone più fredde e dunque quelle di periferia o di aperta campagna.

Questa situazione dovrebbe accompagnarci fino a Venerdì 17, in attesa di un weekend dove la circolazione dei venti inizierà a ruotare da Sud con l’ingresso sull’Italia di masse d’aria decisamente più miti.