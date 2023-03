Stiamo vivendo una della più classiche parentesi di inizio Primavera caratterizzata da un contesto meteo altalenante (anche se più rivolto al bello) ma soprattutto da temperature relativamente miti di giorno e ancora fredde la notte in particolare al Nord e nelle aree interne del Centro. Insomma, la classica situazione che complica non poco le decisioni su come vestirsi.

Il quadro meteo climatico generale è tutt’ora condizionato dalle fredde correnti in discesa dal Nord Europa che già da alcuni giorni attraversano da Nord a Sud tutto il Paese mantenendo appunto un conteso climatico abbastanza normale per il calendario.

Le temperature più miti si registrano al Sud e sulla Sicilia dove le colonnine di mercurio sono già in viaggio verso la soglia dei 20°C. In quanto ai valori più bassi invece, li registriamo al Nord, ma soprattutto la notte quando i termometri toccano valori anche prossimi allo zero con la formazione di qualche gelata.

Questo scenario climatico sarà comunque destinato a cambiare nei prossimi giorni in quanto cesseranno i venti freschi e secchi da Nord e le correnti d’aria saranno pronte a ruotare dai quadranti meridionali. Passeremo dunque da correnti frizzanti e secche a venti più miti e umidi.

Le temperature saranno così destinate a subire una generale crescita su tutto il Paese quando la soglia dei 18/20°C sarà alla portata anche delle grandi città del Nord e del Centro.

Si eleveranno inoltre anche i valori notturni a causa dell’aria di una maggior presenza di umidità che manterrà di conseguenza l’atmosfera meno limpida.

Insomma, prepariamoci ad un fine settimana abbastanza mite per tutti anche se ci sarà la possibilità di vedere qualche capriccio sul fronte meteo. Ma di questo ce ne occuperemo in altra sede.