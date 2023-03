Stiamo per arrivare all’epilogo di questa fase climatica di stampo invernale che ha governato per alcuni giorni su molte regioni d’Italia.

Il brusco calo termico di questi giorni trova la sua origine nei venti freddi in discesa dalle gelide terre dell’Artico e anche ad un contesto meteorologico spesso instabile dovuto alla presenza di un vortice ciclonico che sta tutt’ora navigando sull’area tirrenica.

Nei prossimi giorni però, la situazione climatica è destinata a subire l’ennesimo cambiamento. le temperature infatti sono previste in generale aumento su tutto lo Stivale vuoi per la cessazione delle correnti artiche, vuoi per l’attenuazione del vortice ciclonico e il conseguente ritorno al bel tempo che avvolgerà soprattutto a cavallo del weekend molte regioni.

Ma andiamo con ordine e vediamo quando cominceranno ad aumentare le temperature e quali valori si potranno raggiungere nei prossimi giorni.

Partiamo dalla giornata di Venerdì 3 Marzo, nella quale si noteranno già le prime evidenti differenze soprattutto al Nord. In città come Torino, Milano e Bologna, ad esempio, passeremo dalle attuali temperature di 6/7°C a valori prossimi ai 12/13°C.

Anche su parte del Centro si avvertirà un generale rialzo. A Firenze infatti si passerà da 8/9°C a 12/13°C. resteranno invece stazionarie le temperature sul resto del Centro e al Sud c ausa di una maggior instabilità atmosferica.

La fase più mite tuttavia si registrerà nel corso del weekend specialmente in quel di Domenica. Al Nord e su gran parte del Centro avremo valori anche prossimi ai 15/16°C come a Trento, Milano, Bologna e Firenze e Roma.

Farà ancora eccezione una parte del Sud in particolare le aree più meridionali della Calabria e la Sicilia. Qui il meteo non riuscirà a tornare tranquillo, gioco forza le temperature saranno costrette a subire gli effetti di un tempo più instabile mantenendosi così’ leggermente più basse.

Insomma, prepariamoci a passare da un contesto climatico invernale ad uno più di stampo primaverile.