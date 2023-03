Nei prossimi giorni assisteremo ad una vera e propria escalation delle temperature che entro il finire della settimana saranno capaci di toccare punte da piena Primavera con valori diffusamente sopra i 20°C.

Già in questi ultimi giorni la circolazione generale è decisamente cambiata. Ora sono le correnti atlantiche a governare il quadro climatico e dunque masse d’aria non certe fredda anche se piuttosto umida.

Le temperature hanno fatto registrare alcuni passi in avanti specialmente nei valori massimi ormai stabili su livelli di inizio Primavera. Da Nord a Sud infatti, registriamo punte massime intorno ai 15/16°C, mentre fa ancora relativamente freddino la notte specialmente al Nord e nelle vallate più interne del Centro.

Questo scenario climatico già piuttosto tiepido per il periodo, ci accompagnerà fino a metà settimana in attesa di un ulteriore escalation dei termometri attesa tra Venerdì e il fine settimana.

In questo frangente infatti entreranno in scena anche le correnti calde da Scirocco che non faranno altro che contribuire ad un generale rialzo termico.

Tra Sabato e Domenica ci attendiamo valori termici che saliranno fino a toccare la soglia dei 20°C su molti tratti della Valle Padana, su molte aree del Centro e del Sud con picchi anche di 21/22°C in Sicilia.

Ci saranno inoltre picchi simili su parte delle vallate alpine centro-occidentali per effetto di venti di caduta.

Insomma, nonostante il calendario ci indichi che siamo ancora nell’inverno astronomico, la Primavera sembra abbia tutte le intenzioni di avvolgere con i sui primi veri caldi il nostro Paese.