Ormai lo sappiamo tutti come il mese di Marzo sia tra i più dinamici dell’anno, spesso contrassegnato dai primi caldi primaverili e da improvvisi ritorni del freddo maltempo.

In questi giorni infatti, stiamo vivendo una parentesi piuttosto stabile sul fronte meteo, ma soprattutto molto mite con temperature pronte e riportarsi sopra la media del periodo assumendo connotati forse più consoni alla fine di Aprile o addirittura la mese di Maggio.

A conferma di quanto detto in precedenza però, ecco che nei prossimi giorni l’atmosfera si prepara ad una vera e propria metamorfosi, passando da un contesto stabile e troppo caldo ad uno decisamente più freddo ed instabile.

I primi punticini si perderanno già da Domenica segnatamente al Nord e su parte del Centro. Tutto ciò per effetto del transito di un fronte freddo che innescherà parecchie note d’instabilità.

Ma il vero cambiamento lo registreremo soprattutto con l’inizio della prossima settimana quando gran parte del Paese dovrà vedersela con la formazione di un vortice ciclonico che non solo manterrà condizioni di tempo assai instabile, ma contribuirà a far calare ancor di più le temperature.

La giornata più rigida sarà comunque quella di Martedì quando masse d’aria molto fredda avvolgeranno in lungo e in largo tutto il Paese portando i termometri a tratti anche sotto media specialmente sulle regioni del Centro e del Sud dove il meteo continuerà a fare maggiormente i capricci.

A dare più risalto a questo ritorno di un freddo praticamente di fine inverno ci penseranno le temperature notturne. Visti i maggiori rasserenamenti atteso sulle regioni del Nord, le colonnine di mercurio potrebbero addirittura scendere prossime alla soglia del gelo (0°C) dando origine alle tanto temute gelate tardive che potranno svilupparsi in particolare nei fondi valle alpini e su alcune aree della Valle Padana.

Per vedere un ritorno ad un clima nuovamente più mite bisognerà attendere almeno metà della settimana. Attendiamo però conferme in merito vista la distanza in sede previsionale.