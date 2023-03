La Primavera continua a mostrarsi in tutta la sua dinamicità. Da fasi stabili e calde si passa ad improvvisi rovesciamenti di fronte con il ritorno del brutto tempo e delle temperature più frizzanti.

Il quadro termico nei prossimi giorni tornerà comunque ad assumere connotati decisamente molti miti e per alcune regioni addirittura quasi estivi nonostante l’atmosfera continuerà comunque a cavalcare l’onda della forte dinamicità, tant’è che anche questa ondata di caldo fuori stagione avrà vita breve.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire più nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi giorni sul fronte termico.

Partiamo analizzando il presente e l’immediato futuro che vedono un ritorno dell’alta pressione su gran parte del Paese il tutto condito da una discreta stabilità atmosferica e venti più caldi in arrivo dai quadranti meridionali. Risultato? Fino a Sabato avremo una vera e propria escalation delle temperature che potranno, come detto, raggiungere punte quasi estive e nell’ordine dei 27/28°C come nelle aree più interne della Sardegna.

Caldo fuori stagione comunque anche sul resto del Centro e del Sud, mentre al Nord l’aumento termico sarà relativamente contenuto per effetto di una maggior instabilità atmosferica specie tra Giovedì e Venerdì.

Da Domenica invece, ecco che le cose torneranno cambiare a favore di un contesto meteo climatico più instabile e via via più fresco. Dal Nord Europa infatti si avvicinerà a grandi passi un vortice ciclonico ricolmo d’aria fredda che inizierà a provocare un calo termico proprio sul finire del weekend e partire dalle regioni del Nord e del Centro.

Sarà però dalla prossima settimana che ci accorgeremo un po’ tutti della presenza di aria fredda pronta a provocare un ulteriore e più deciso calo termico da Nord a Sud con il ritorno anche di una forte instabilità atmosferica. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli in altri aggiornamenti.