Dopo la breve ritorno all’Inverno delle scorse 36 ore, grazie ad un flusso freddo artico sotto forma di intensi venti di tramontana, ora toccherà all’alta pressione accompagnarci fino al termine di Marzo. Oltre alle condizioni meteo più stabili, assaporeremo anche temperature via via sempre più gradevoli, tanto che sfioreranno nuovamente i 21-22°C tra 30 e 31 Marzo.

Ma quanto durerà questa mitezza? Certamente non a lungo! Un nuovo affondo nord-atlantico si concretizzerà, ormai con certezza, ad inizio Aprile e sarà proprio questo a dar vita ad una profonda depressione portatrice di piogge e temporali diffusi su gran parte del centro-sud. Il week-end delle Palme lo trascorreremo sotto condizioni meteo simil-invernali con tante nubi e precipitazioni. Andrà leggermente meglio al nord dove avremo maggior variabilità.

Con la formazione di questo vortice di bassa pressione, tra 2 e 3 Aprile, comincerà ad affluire aria sempre più fredda dai Balcani e sarà proprio questa a far scendere le temperature in modo graduale su tutto lo Stivale. Insomma, senza fare troppi giri di parole: le temperature scenderanno nuovamente sotto le medie del periodo dopo la breve mitezza di Marzo.

Ma potrebbe far ancor più freddo nel pieno della settimana Santa, tra 4 e 8 Aprile, grazie ad ulteriori incursioni fredde dai Balcani che andrebbero ad alimentare una lacuna barica nel Mediterraneo, determinante per lo sviluppo di altre note instabili da nord a sud (sollecitate dai contrasti tra l’aria fredda e i suoli riscaldati dal Sole d’Aprile).

Sembra proprio che dovremo scordarci la mitezza nel corso della settimana Santa. Non farà freddissimo e non ci saranno nevicate a bassa quota, ma con temperature massime tra i 12 e 15°C sarà difficile parlare di clima mite! Di notte, invece, potremo parlare di temperature tipiche dell’inverno soprattutto nei settori interni e in collina.

L’evoluzione meteo della settimana Santa è ancora ricca di insidie soprattutto per quel che riguarda l’arrivo dei fenomeni. Le uniche certezze, invece, le troviamo tra 2 e 3 Aprile, fase in cui agirà una depressione piuttosto intensa.