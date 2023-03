Forse per alcuni il termine “caldissime” potrebbe sembrare un po’ esagerato, ma vi possiamo garantire che di esagerato ci saranno proprio le temperature previste per le prossime 24/48 ore che su alcuni angoli del Paese potranno salire fino a toccare punte intorno ai 25/26°C. Insomma, valori sicuramente più consoni alla fine di Aprile o addirittura ai primi di Maggio.

La ragione di questo caldo fuori stagione ormai la sapete e per altro non è certo una novità parlare di anticiclone africano visto che le sue propaggini si sono viste anche nei mesi scorsi contribuendo così a provocare un inverno un po’ sotto tono.

Ci apprestiamo comunque a vivere la fase più calda di questa prima vera ondata di caldo primaverile. Le due giornate più miti saranno infatti quelle di Venerdì 24 e Sabato 25 quando su gran parte del Paese le colonnine di mercurio saliranno senza particolari problemi oltre i 20°C, ma con picchi anche fino a 25/26°C su parte del Sud e sulle due Isole Maggiori.

Ma questa lunga parentesi di caldo un po’ esagerato per il periodo sembra ormai avere i giorni contati. Già in quel di Sabato 25 registreremo un deciso rinforzo dei venti che contribuirà a stemperare lievemente i termometri specialmente sulle regioni del Nord e del Centro. Piccole differenze, ci mancherebbe, anche se saranno le prime avvisaglie di un più marcato cambiamento atteso in quel di Domenica 26 Marzo.

Il giorno di festa infatti, sarà contrassegnato dall’arrivo di un fronte d’aria fredda che non solo porterà un contesto più instabile al Nord e poi al Centro, ma sarà anche causa di un primo e generale calo delle temperature che, se tutto verrà confermato, si espliciterà in forma molto più evidente con l’inizio della prossima settimana. Ci aggiorneremo a tal proposito.