Ecco le prime gemme sugli alberi, i piccoli fiorellini colorati nei prati e i cinguettii sempre più frequenti sul levar del sole. Per non parlare poi delle temperature diurne ormai sopra i 15/16°C su gran parte del Paese.

Insomma, stiamo vivendo una fase tipica di inizio Primavera, nonostante il calendario ci indichi che siamo ancora nella prima decade di Marzo. Se poi pensiamo che ad alcune centinaia di chilometri a nord del nostro Paese è ancora pieno inverno, ci accorgiamo che le cose non stanno andando proprio per il verso giusto.

E non finirà qui! Questo caldo fuori stagione infatti sarà destinato a subire un ulteriore incremento con un vero e proprio boom delle temperature che raggiungeranno picchi consoni alla parte finale della Primavera.

Quando accadrà tutto ciò? Fino a Venerdì, nonostante ci attendiamo un ulteriore seppur contenuto aumento specie al Nord, le colonnine di mercurio rimarranno attestate su valori anche prossimi ai 18/20°C su molte aree del Nord e su Sardegna e Sicilia. Al Centro e al Sud peninsulare invece, complice il passaggio di una perturbazione, i termometri potrebbe anche subire una temporanea stemperata.

Ma la nostra attenzione si concentra invece in quel di Sabato 11 quando l’atmosfera già di per se abbastanza calda per il periodo, subirà gli effetti di una breve rimonta dell’alta pressione africana verso il nostro Paese che contribuirà a far ulteriormente lievitare i termometri.

La prima parte del weekend infatti sarà contrassegnata da una fase decisamente molto calda per questa prima metà di Marzo con punte che potrebbero attestarsi su valori anche di 21/23°C su molti tratti della Val Padana, in Sicilia e intorno ai 20/21°C su tutto il resto del Paese.

Attenzione anche alle vallate alpine del Nordovest dove su alcuni comparti potranno soffiare i caldi venti di caduta (Föhn alpino) capaci di portare la colonnina di mercurio a toccare picchi fino a 24/25°C , valori praticamente di fine Primavera e di 5/7°C superiori alla media climatologica del periodo.