L’anticiclone domina su gran parte d’Italia e le correnti sub-tropicali cominciano a prendere più confidenza con le regioni del sud. Le temperature, infatti, sono in netta ascesa e già alle 9 del mattino rileviamo valori prossimi ai 20°C su diverse località. Le condizioni meteo, tuttavia, non sono belle per tutto lo Stivale.

Un po’ di nubi basse le troviamo sul medio-basso Tirreno, ma in questo caso si tratta della condensa notturna per l’elevata umidità presente. Col passare delle ore queste nubi basse saranno spazzate via dal Sole. Discorso diverso per il nord, dove troviamo tante nubi alte derivanti dalle perturbazioni atlantiche in scorrimento sull’Europa occidentale.

Si tratta di nubi prive di precipitazioni, eccezion fatta per quelle che scorreranno lungo l’arco alpino occidentale in giornata. Tra pomeriggio e sera, infatti, avremo la possibilità di piogge e locali temporali su Piemonte occidentale, Valle d’Aosta e alto Piemonte. Saranno le prime note instabili legate al peggioramento che si concretizzerà nel week-end. Per il resto, comunque, si tratterà di una giornata stabile e mite. Le temperature massime potranno raggiungere punte di 22-23°C sulle regioni adriatiche e al sud, specie su pianure e valli.

Un ulteriore peggioramento arriverà domani, sempre in riferimento al nord Italia. Altri rovesci e temporali coinvolgeranno Alpi e Prealpi e, in serata, anche la Val Padana orientale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sempre stabile e mite su centro e sud, con addirittura un lieve aumento termico.

Il deciso peggioramento arriverà domenica quando irromperà aria fredda nord-atlantica che svilupperà numerosi rovesci e temporali su gran parte del nord. Le precipitazioni si estenderanno gradualmente anche sul centro Italia entro sera, poi sul Meridione entro lunedì. Le temperature scenderanno vistosamente tra lunedì e mercoledì, fino a riportarci in pieno inverno per almeno 36 ore.

L’evoluzione meteo è ormai confermata, ma per dettagli più precisi, come le aree più coinvolte dai temporali, sarà necessario attendere altre 24 ore.