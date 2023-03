Siamo reduci da un inizio di weekend bollente per alcune regioni del Paese dove oltre al bel tempo le temperature sono riuscite a salire fino a toccare picchi di 24/25°C specialmente al Nord.

Insomma, nonostante il calendario ci indichi che la stagione astronomica invernale non sia ancora finita, sembra di essere già nel cuore della Primavera. Dite che ci sia qualcosa che non va? Confermiamo!

Ma l’atmosfera ha sempre imparato a regolarsi e lo fa anche da questi pazzi ed improvvisi mutamenti. Ora, come se si fosse accorta che qualcosa non gira sui giusti binari, farà di tutto per riportare la stagione verso connotati più normali agli standard del periodo.

Cosa vogliamo dire dunque con tutto ciò? Che nei prossimi giorni il quadro atmosferico generale subirà un temporaneo peggioramento per effetto di una coraggiosa, ma soprattutto preziosa, perturbazione atlantica che riporterà la tanto attesa pioggia e anche un po’ di neve sui nostri rilievi.

Dove e quando? Martedì! E ad essere bagnate dalla pioggia saranno subito gran parte del Nord, del Centro ed entro fine giornata anche il basso versante tirrenico.

Ci sarà pure spazio per qualche nevicata sui rilievi alpini intorno ai 900/1000m di quota e ben più in alto invece sul comparto appenninico Centrale e Settentrionale.

Si stoppa dunque questa parentesi di sole primaverile anche se le temperature caleranno in forma un po’ più decisa da Mercoledì quando sull’Italia arriveranno masse d’aria più fresca.

Attenzione però, nonostante l’arrivo di aria più fresca, ci sarà da tenere d’occhio l’anticiclone africano che farà di tutto per spostare il suo asse centrale verso Nord e dunque in direzione del mare nostrum.

Attendiamo nuovi aggiornamenti per capire quali siano le probabilità che tale evento possa concretizzarsi.