Buon inizio di settimana cari lettori del MeteoGiornale.it! È un lunedì apparentemente stabile su tante regioni, meno su altre, in particolare quelle del nord e del lato tirrenico dove troviamo parecchi addensamenti ed anche qualche fenomeno. Le correnti da ovest/sud-ovest sono in intensificazione e raggiungeranno l’apice nel corso della settimana. Le condizioni meteo sono in lento peggioramento come si evince dal satellite: da ovest giunge aria più umida alle basse quote (più secca in alta quota) che nelle prossime ore sarà responsabile di un blando peggioramento.

Nel corso della giornata di oggi 6 marzo 2023 avremo piogge sparse su Sardegna e Sicilia già nel corso della mattina, mentre entro sera peggiorerà anche su Calabria e Campania. Piogge sparse confermate a ridosso di colline e montagne di Lazio, Toscana, Liguria orientale, Friuli Venezia Giulia, Trentino alto Adige, alto Veneto.

Le precipitazioni più consistenti riguarderanno i rilievi dove le correnti da sud-ovest andranno ad impattare con più vigore grazie al fenomeno dello “stau“. Si tratta di un fenomeno fisico che si manifesta in prossimità di un ostacolo orografico, come una collina o una montagna: l’aria umida sospinta dai venti, costretta a superare una montagna, deve necessariamente salire di quota comportando la condensazione dell’umidità. Ecco che si sviluppano nubi più spesse e dense, in grado di generare piogge e acquazzoni proprio in montagna o a ridosso di esse. Dall’altro lato del monte si innesca la corrente di favonio, contenente l’aria ormai priva della sua umidità e quindi più calda.

Trattandosi di correnti sud-occidentali è chiaro che andiamo incontro ad un aumento generale delle temperature su tutta la penisola. L’aumento più importante riguarderà i versanti adriatici e ionici dove splenderà con più facilità il Sole e dove soffieranno i venti “favonici” menzionati poc’anzi. Le massime già da oggi potranno superare i 16-17°C.

Nei prossimi giorni le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente a causa dei venti ancor più sostenuti di libeccio e di qualche pioggia un po’ più estesa e persistente.