Nel corso del weekend appena concluso, l’Italia è stata interessata da un generale cambio della circolazione. Dopo le fresche e secche correnti da Nord infatti, ora i venti si sono orientati da Sudovest.

Siamo dunque interessati da venti più miti ma anche più umidi innescati da una vortice ciclonico sul Regno Unito in movimento verso l’Europa Centrale e capaci di pilotare una debole perturbazione arrivata sull’Italia in quel di Domenica.

Sarà proprio questa perturbazione che nelle prossime ore manterrà tempo incerto su alcuni tratti del Nordest, ma soprattutto sulle regioni del Centro con piogge sparse e locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Entro sera qualche piovasco raggiungerà anche il Sud, mentre al Nord tutto tornerà tranquillo.

Martedì la perturbazione correrà veloce verso levante lasciando dietro di se qualche piovasco sulle regioni del Sud ed un contesto meteo più stabile altrove.

Nei giorni successivi ecco che la Primavera si mostrerà in tutta la sua dinamicità su tutti i fronti, sia su quello meteo , sia su quello termico. Ci spieghiamo meglio. Dal Nord Africa inizierà a salire verso Nord un caldo promontorio di alta pressione che avvolgerà soprattutto le regioni del Sud.

Il Nord e marginalmente alcuni angoli del Centro rimarranno invece inglobati in una sorta di linea di confine tra la stabilità anticiclonica africana e un flusso più umido in arrivo dall’Atlantico collegato alle profonde depressioni in viaggio oltre alpe.

Da segnalare che, nonostante queste incertezze sul fronte meteo, anche su queste zone il clima rimarrà piuttosto mite e dunque tipicamente primaverile.

Insomma una situazione classica di questo periodo dell’anno che ci costringerà a tenere sempre l’ombrello a portata di mano. Ci aggiorneremo in merito nei prossimi aggiornamenti.