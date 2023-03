Buon inizio di settimana cari lettori di MeteoGiornale.it! La settimana parte col sereno su gran parte d’Italia grazie ad una breve rimonta dell’anticiclone sub-tropicale, portatore di aria mite e condizioni meteo stabili. Solo il Nordovest vede qualche nube in più per effetto di aria più umida e instabile in avvicinamento da ovest.

Queste nubi sono legate ad una perturbazione nord-atlantica, molto vasta, che lentamente si avvicina al Mediterraneo e qui sarà protagonista tra martedì e mercoledì. Le prime note instabili, tuttavia, saranno presenti già da oggi sulle regioni nord-occidentali. Ci riferiamo ad un fronte temporalesco che anticiperà l’ingresso dell’aria fredda nord-atlantica: questo fronte ricco di acquazzoni e temporali interesserà da stasera regioni come la Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Non escludiamo qualche forte rovescio specie a ridosso dei monti della Liguria centrale e l’alto Piemonte.

Questo fronte temporalesco, alimentato dalle correnti fredde occidentali e quelle miti sud-orientali, sarà provvisto anche di sostenute raffiche lineari superiori ai 70-80 km/h. Sul resto d’Italia sarà invece una giornata stabile e gradevole, con temperature ancora una volta oltre le medie del periodo. Ci aspettiamo picchi di 18-20°C sulle regioni del centro e del sud, oltre che sulle isole maggiori e la Val Padana.

Il maltempo entrerà nel vivo domani su buona parte del nord e del lato tirrenico centro-settentrionale, ma tra i protagonisti di giornata ci sarà senza dubbio il forte vento di maestrale che irromperà sulle isole maggiori. I venti di libeccio e scirocco, invece, soffieranno sul resto d’Italia. Entro sera le piogge si sposteranno su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania.

Nel frattempo le temperature inizieranno a scendere su tutto il nord, mentre avremo ancora temperature molto alte su centro e sud. L’aria fredda irromperà con decisione mercoledì 15 favorendo un sensibile calo termico su tutto lo Stivale, tanto da far scendere la colonnina di mercurio sotto le medie di almeno 5-7°C. Insomma a metà settimana torneremo ad assaporare condizioni meteo simil-invernali.