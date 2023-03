E’ scoppiato un vero e proprio anticipo di Primavera sul nostro Paese e in questi giorni infatti, il clima si è fatto via via sempre più caldo grazie anche ad un ritorno del bel tempo che ha ormai avvolto l’intera Penisola.

Tuttavia, in queste ultime 24 ore, le colonnine di mercurio hanno subito una moderata flessione rispetto alla “bollente” giornata di Sabato 11 e nonostante siamo ancora in un contesto caldo per la stagione non si toccano più i picchi di 25/26°C.

Questa sarà una delle novità di questa settimana che vedrà dunque le colonnine di mercurio viaggiare su binari sicuramente meno caldi. Anzi, a dir il vero c’è un’altra importante novità che riguarda non le temperature, bensì il meteo!

Martedì 14 infatti sarà una giornata molto importante sul fronte delle piogge e della neve, elementi tanto attesi in questi giorni visto lo stato siccitoso che grava su molte regioni d’Italia. Ci riferiamo ad una perturbazione che sarà alimentata da un vortice ciclonico che dal Nord Italia si sposterà poi molto rapidamente verso le regioni del Sud condizionando in parte il tempo anche in quel di Mercoledì 15.

Martedì sarà dunque una giornata piovosa a tratti anche temporalesca per gran parte del Nord e del Centro con il ritorno di nevicate a tratti abbondanti, dapprima sull’arco alpino occidentale ed entro sera anche su quello Centrale e Orientale. La quota? Saremo mediamente intorno ai 1000m. Non male tutto sommato.

Ma gli ombrelli si apriranno anche su alcuni tratti del Sud peninsulare e per la precisione sulle aree del basso Tirreno, mentre sul resto del Sud e sulle due Isole Maggiori vivremo una situazione vitata ad una spiccata variabilità.

Mercoledì poi, cominceranno a soffiare, a tratti anche forti, venti più freschi da Nord che sospingeranno ciclone e perturbazione ulteriormente verso Sud relegando gli ultimi disturbi alle regioni del medio e basso versante Adriatico e al Sud dove il meteo andrà però migliorando in serata.

Si aprirà così la strada ad un resto di settimana più stabile, almeno fino a Sabato, ma al tempo stesso più fresco per tutti con anche il ritorno di temperature minime assai rigide al Nord e nelle aree più interne del Centro.