Come previsto la circolazione atmosferica sul nostro Paese ha subito un evidente cambiamento nel corso del weekend. Siamo infatti passati da aria fresca e temperature a tratti anche rigide la notte, ad un clima nuovamente più mite soprattutto al Sud e sulla Sicilia dove le colonnine di mercurio sono già pronte a superare la soglia dei 20°C.

Ma le temperature nei prossimi giorni saranno destinate a guadagnare qualche punticino anche sul resto del Paese per effetto di un promontorio anticiclonico di matrice africana che cercherà appunto di avvolgere tutto il bacino del Mediterraneo e l’Italia.

Il suo tentativo però non andrà totalmente a buon fine in quanto, a più a Nord del bel Paese, è ancora assai vivace il flusso più fresco ed instabile atlantico che a fasi alterne riuscirà a far sentire la sua marginale influenza al Nord e in parte anche su alcuni tratti del Centro.

Detto ciò, pare evidente come nel corso di questa settimana registreremo una leggera dicotomia tra le regioni del Sud e quelle del Nord.

Quanto aumenteranno allora le temperature? Che valori toccheremo nei prossimi giorni. Domande licite visto che stiamo entrando proprio ora ufficialmente nella stagione dei fiori.

Abbiamo detto che le temperature aumenteranno soprattutto al Sud, ma anche sulle due Isole Maggiori in particolare da Giovedì quando i termometri potranno salire fino a toccare punte anche di 25/26°C.

Via via che ci spostiamo verso Nord invece, nonostante l’alito africano si farà comunque sentire, una maggior instabilità del tempo non permetterà alle colonnine di mercurio di salire fino a toccare simili valori, anche se la soglia dei 20°C si raggiungerà senza alcun problema nella grandi città come ad esempio a Milano, Bologna, Firenze e Roma.

Questo contesto climatico decisamente mite (forse troppo) dovrebbe accompagnarci almeno fino a tutto il prossimo weekend e solo nel corso della prossima settimana si intravede qualche segnale di cambiamento. Ma di questo ce ne occuperemo nei prossimi giorni.