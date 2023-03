Nonostante non sarà proprio una delle più classiche fasi di Marzo pazzerello, nei prossimi giorni servirà l’ombrello! La rima sembrerà scontata, certo! Tuttavia, alcune regioni di sole ne vedranno davvero poco.

Tutta colpa delle umide correnti oceaniche che sotto forma di venti di Libeccio soffiano ormai decise da alcuni giorni sul nostro Paese cariche di nubi e qualche piovasco già a spasso per le regioni tirreniche, aree geograficamente più esposte alle correnti occidentali. Se poi ci aggiungiamo pure l’umidità fornita dal mare, il gioco è fatto!

Questo sarà il leitmotiv del tempo dei prossimi giorni quando praticamente l’intero comparto più occidentale del Paese vedrà cieli più grigi con piogge tutto sommato deboli e mal distribuite.

Andando con ordine, Giovedì 9 la pioggia potrà bagnare alcuni angoli del Levante ligure, il Nord della Toscana e parte dell’area del basso Tirreno.

Attenzione invece a Venerdì 10 quando un fronte nuvoloso un po’ più compatto, diretto sempre verso le medesime regioni, porterà una maggior probabilità di pioggia a tratti anche diffusa. Ombrelli a portata di mano dunque su Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Sardegna fino alla Campania e alla Calabria. Su queste regioni la pioggia potrà localmente cadere anche sotto forma di rovescio.

Ci saranno invece altre zone d’Italia dove regnerà sovrana la classica variabilità primaverile con nubi che si alterneranno a generose schiarite con la pioggia che potrà bagnare le sole estreme regioni di Nordest.

Beh, viste le nubi , la pioggia e la spiccata variabilità, ci sarebbe da attendersi un contesto climatico abbastanza frizzante giusto? Assolutamente no! I venti di Libeccio, ben lungi dell’essere freddi, manterranno il clima sempre piuttosto mite per la stagione e come se non bastasse, sul finire della settimana potrebbe metterci lo zampino pure l’anticiclone africano innescando venti caldi di Scirocco verso il Bel Paese.

Per questa ragione, soprattutto cavallo del weekend, ci attendiamo un vero e proprio exploit di Primavera con temperature in ulteriore crescita che potranno anche toccare valori ben superiori ai 20°C su gran parte del Paese.