Nei prossimi giorni saranno le tese correnti oceaniche a condizionare il quadro meteo climatico sul nostro Paese e dunque masse d’aria decisamente diversa da quelle artiche che hanno in imperversato la scorsa settimana illudendo gli amanti del freddo che l’Inverno si fosse finalmente svegliato.

Altro che Inverno nei prossimi giorni. Piomberemo così in Primavera e come da copione, ecco che il clima si farà molto più mite e l’atmosfera un po’ più incerta nonostante mancheranno i consueti contrasti primaverili capaci di dar luogo e fenomeni di una certa rilevanza.

I venti atlantici infatti, se da un lato non sono certo freddi, dall’altro ospitano un bel caricho di umidità, quel che basta per provocare parecchi annuvolamenti e qualche pioggia a spasso per il Paese.

Le aree maggiormente a rischio di rimanere sotto cieli grigi saranno quelle del versante tirrenico e dunque proprio quelle maggiormente esposte ai venti umidi atlantici.

Partendo dal Nord troveremo la Liguria di Levante, a scendere la Toscana, la Sardegna e tutto il comparto del medio e basso Tirreno. Queste ovviamente saranno le zone dove sarà necessario avere spesso un ombrello a portata di mano visto che si rischiano piogge sparse.

Sul resto del Paese vivremo una delle più classiche variabilità primaverili con nubi che si alterneranno ad ampie e generose schiarite fatta eccezione per alcuni angoli del Nordest dove avremo una maggior diffusione di nubi e anche qualche locale piovasco.

Da segnalare inoltre un possibile e più evidente peggioramento del tempo tra Giovedì 9 e Venerdì 10 sui comparti tirrenici del Centro e del Sud per effetto di una perturbazione che riuscirà ad inserirsi nel letto delle correnti atlantiche. In questo frangente le piogge potrebbero risultare più importanti.

Attenzione però, in quanto questo fronte perturbato sarà accompagnato da venti molto miti di Scirocco che contribuiranno a far lievitare ulteriormente i termometri su molte regioni d’Italia. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.