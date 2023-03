Abbiamo ormai archiviato la parentesi invernale vissuta nell’ultima parte di Febbraio. Ora le cose stanno decisamente cambiando sul fronte meteo-climatico.

Per prima cosa sono cessati i venti freddi di origine artica e il vortice ciclonico, tenuto in vita proprio dalle fredde correnti artiche, si è spostato ormai verso le isole della Grecia facendo così sentire i suoi ultimi disturbi sulle estreme regioni del Sud Italia.

La pressione comincia ad aumentare dunque sul bacino del Mediterraneo anche se nei prossimi giorni non avremo una vera e propria alta pressione a garantirci la totale stabilità atmosferica.

Protagoniste saranno invece le correnti oceaniche che cominceranno ad avvolgere tutto il nostro Paese con un evidente rinforzo dei venti di Libeccio e dunque masse d’aria relativamente miti ma soprattutto umide. Si tratta di un tipo di vento tipico del bacino mediterraneo: nella rosa dei venti infatti, ha direzione di Sud-Ovest.

Nel corso della settimana le correnti oceaniche si faranno via via sempre più tese e a tratti si orienteranno in parte anche da Scirocco sulle regioni del Sud e lungo il versante Adriatico.

Un mix perfetto per vedere le colonnine di mercurio salire ulteriormente fino a toccare, specie a metà settimana, punte tipicamente primaverili. Solo sul finire della settimana sembra possibile l’arrivo di aria un po’ più fresca, ma al momento si tratta solo di una semplice ipotesi.

Ma il tempo come sarà? Arriverà un po’ di preziosa pioggia a scongiurare un ulteriore aggravamento della siccità? A dire il vero poca! Nonostante l’assenza dell’alta pressione e nonostante le correnti umide atlantiche, la pioggia sarà un lusso per pochi.

Tra Lunedì 6 e Martedì 7 Marzo, la troveremo su alcuni tratti dell’area tirrenica e sul Triveneto dove non si esclude qualche debole spruzzata di neve sui rispettivi rilievi alpini. Locali piovaschi saranno possibili anche sulla Calabria.

Mercoledì 8 ancora deboli piovaschi sul medio e basso Tirreno. Nel contempo un fronte si addosserà all’arco alpino portando tuttavia disturbi solo sui rilievi alpini di confine.

Segnali di cambiamento anche sul fronte meteo sono attesi invece verso il fine settimana e dunque già da Venerdì 10. Siamo però ancora nell’ambito delle ipotesi e dunque dobbiamo attendere nuovi aggiornamenti.